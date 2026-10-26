CFE despliega a 250 especialistas para prevenir apagones en Mérida, Progreso y Umán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio el banderazo de inicio al operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante el cual 250 especialistas atenderán la infraestructura eléctrica de Mérida, Progreso y Umán durante 31 días, con el objetivo de corregir puntos que provocan apagones.

Los trabajadores llegaron a la entidad a petición del mandatario estatal, quien solicitó apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, para reforzar las labores de mantenimiento en las redes de distribución y transmisión de energía.

Durante el arranque, realizado en el Asta Bandera Monumental, frente a Plaza Galerías, Díaz Mena agradeció la respuesta del Gobierno federal y destacó la importancia de atender las fallas en el suministro eléctrico.

Noticia Destacada Mérida se mantiene por debajo del promedio nacional de percepción de inseguridad

El operativo se desarrollará del 25 de octubre al 25 de noviembre, mediante cinco grupos de trabajo que intervendrán cuatro sectores: Zona Mérida, Poniente, Umán Centro y Progreso. Las labores abarcarán redes de media y baja tensión.

Entre las acciones previstas se encuentran la reparación y sustitución de postes dañados, el mantenimiento de transformadores y la atención de fugas de aceite. También se revisarán acometidas, sistemas de tierra y otros componentes de la infraestructura eléctrica.

Además, las cuadrillas podarán o retirarán árboles y vegetación que estén en contacto con las líneas, con el propósito de reducir riesgos y prevenir interrupciones del servicio.

Noticia Destacada Inauguran en Mérida equipo PET-CT único en el sureste para detectar cáncer y otras enfermedades

El Gobernador señaló que el trabajo de los especialistas tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las familias, así como en las actividades comerciales y en el funcionamiento de equipos médicos que requieren electricidad.

Las autoridades advirtieron que, durante el operativo, algunas maniobras podrían ocasionar cortes breves de energía o trabajos en la vía pública. Estas intervenciones buscan prevenir fallas de mayor alcance.

La CFE estará a cargo de la planeación y ejecución de los trabajos, mientras que la Agencia de Energía de Yucatán dará seguimiento a la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.