Entrega de tarjetas de nuevos beneficiarios del programa Juventudes Renacimiento en Yucatán será este 30 de octubre

Los beneficiarios del programa Juventudes Renacimiento en Yucatán recibirán sus tarjetas este viernes 30 de octubre, en un evento programado a las 9:00 de la mañana en el Salón Chichén Itzá 3 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida.

La Secretaría de Bienestar de Yucatán convocó a los jóvenes seleccionados a acudir puntualmente a la entrega oficial y presentar la documentación requerida para recibir su tarjeta.

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¿Qué documentos necesitas para recibir la tarjeta de Juventudes Renacimiento?

De acuerdo con la dependencia estatal, los beneficiarios deberán llevar los siguientes documentos en original y las copias solicitadas:

Identificación oficial vigente (INE): original y dos copias.

original y dos copias. Acta de nacimiento vigente: original y una copia.

original y una copia. CURP actualizada: original y una copia.

original y una copia. Comprobante de domicilio: recibo de luz o agua con una antigüedad no mayor a tres meses, en original y dos copias.

recibo de luz o agua con una antigüedad no mayor a tres meses, en original y dos copias. Constancia de estudios: original y una copia.

Los jóvenes menores de edad deberán acudir acompañados de su tutor, quien tendrá que presentar su identificación oficial en original y dos copias, además de la documentación correspondiente del beneficiario.

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¿Cómo consultar los resultados de Juventudes Renacimiento?

Las personas que todavía no saben si fueron seleccionadas pueden verificar su resultado en el padrón oficial del programa, disponible en el sitio web de la Secretaría de Bienestar de Yucatán.

La consulta se realiza en bienestar.yucatan.gob.mx, donde los aspirantes pueden revisar si forman parte de la lista de beneficiarios.

La dependencia recordó que la entrega de tarjetas está dirigida a quienes resultaron seleccionados en el programa Juventudes Renacimiento y que deberán presentar los documentos solicitados para completar el proceso.