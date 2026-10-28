Yucatán suma tres casos humanos de miasis y alcanza 57 acumulados; ocupa el quinto lugar nacional

Yucatán notificó tres nuevos casos humanos de miasis y alcanzó 57 registros acumulados, mientras Quintana Roo informó su primera defunción, según las cifras del reporte federal citado, con información al 23 de octubre del 2026. Con ese balance, la Península reúne 103 casos y dos fallecimientos notificados.

El acumulado regional se distribuye en 57 pacientes de Yucatán, 31 de Quintana Roo y 15 de Campeche. Esta última entidad no incorporó casos nuevos ni defunciones en el corte referido.

La actualización coloca a Yucatán como la segunda entidad con más notificaciones nuevas en ese reporte, detrás de Colima, que registró cuatro. Chiapas, Guanajuato, Morelos y Oaxaca presentaron dos cada uno, mientras otras once entidades añadieron un caso por estado.

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En conjunto, las 17 entidades mencionadas sumaron 26 nuevos registros. Esa distribución corresponde a las notificaciones de un corte y no constituye, por sí sola, una clasificación de zonas de mayor riesgo.

Quinto lugar por acumulado

En el balance acumulado proporcionado, Yucatán ocupa la quinta posición nacional. Chiapas encabeza la relación con 173 casos, seguido de Veracruz, con 126; Puebla, con 75, y Oaxaca, con 72.

Después de los 57 registros yucatecos aparecen Guerrero, con 42; San Luis Potosí, con 40; Quintana Roo, con 31; Hidalgo, con 30, y Guanajuato, con 18. Campeche comparte con el Estado de México un acumulado de 15 casos.

Las posiciones reflejan cantidades absolutas de pacientes notificados. No equivalen a tasas de incidencia, para cuyo cálculo debe considerarse también la población de cada entidad.

El total nacional citado es de 806 casos. Frente a ese universo, los 103 registros peninsulares representan 12.8%, aproximadamente uno de cada ocho.

Dos fallecimientos en la región

La muerte notificada en Quintana Roo se suma a la de una mujer de Yucatán, cuyo deceso fue informado en marzo. Ambos registros representan 22.2% de las nueve defunciones incluidas en el balance nacional.

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La relación proporcionada también comprende dos fallecimientos en Oaxaca, dos en Veracruz y uno en cada uno de los siguientes estados: Querétaro, Nayarit y Puebla.

El orden en que los decesos aparecen en los boletines corresponde a su notificación. El material no precisa las fechas en que ocurrieron, por lo que no permite atribuirlos automáticamente a la semana de publicación.

Nueve notificaciones en tres reportes

Los tres cortes comparados de octubre muestran que Yucatán incorporó primero dos casos, después uno y finalmente tres, para un total de seis nuevas notificaciones.

En esos mismos reportes, Campeche añadió dos pacientes y Quintana Roo uno. Así, el incremento peninsular fue de nueve registros, además de la defunción comunicada por esta última entidad.

Los casos nuevos y las muertes deben presentarse por separado: la información disponible no establece si las personas fallecidas ya habían sido contabilizadas previamente entre los pacientes.