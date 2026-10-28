Quintana Roo registra más de 156 mil toneladas de sargazo recolectadas en 2026

En lo que va de 2026 se han recolectado más de 156 mil 600 toneladas de sargazo en todo el litoral de Quintana Roo, de las cuales más de 70 mil 230 toneladas, equivalente a un 45%, corresponde a las labores realizadas por el personal de la Secretaría de Marina en mar y tierra, informó ésta institución.

Sobre esa cifra superó las 18 mil 500 toneladas que hizo la Semar, equivalentes a 20% de todas las 92 mil 782 toneladas retiradas durante todo el 2025.

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Para ello, se emplean 11 buques sargaceros costeros, con capacidad de recolección de 20 toneladas cada uno; un buque sargacero oceánico; tres sargaceras anfibias; 18 embarcaciones menores y 13 mil 560 metros de barreras de contención.

Asimismo, se realiza el monitoreo satelital para anticipar la trayectoria del sargazo y facilitar su recolección en el océano cuando aún se encuentra vivo.

Y en tierra, trabajan los Grupos de Recolección Emergente en Playas (GREP), integrados por 191 elementos navales, a través de labores de limpieza manual y mecánica en las zonas de mayor afectación y afluencia turística.

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Agregó que gracias al monitoreo se tiene el conocimiento que a finales de diciembre habrá una gran arribazón de esta macroalga, por lo que desde hoy, el personal naval se prepara para mantener las playas limpias durante la temporada vacacional y recibir la visita de turistas nacionales e internacionales para que disfruten el mar y la costa quintanarroenses.