Joven resbala en zona encharcada de la avenida López Portillo en Campeche; termina hospitalizada

Una joven de 21 años resultó lesionada tras perder el equilibrio y caer sobre el pavimento mojado cuando caminaba por la avenida José López Portillo, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, por lo que requirió ser trasladada a un hospital por socorristas de la Cruz Roja Mexicana.

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El incidente se registró en el cruce de la arteria vial con la calle Puente, punto donde la peatón intentó atravesar por un tramo resbaladizo debido a una fuga o acumulación constante de agua en la zona.

Al perder el piso, la mujer cayó de su propia altura y sufrió una severa torcedura en el tobillo que le impidió reincorporarse por su cuenta. Vecinos que presenciaron el percance solicitaron apoyo al número de emergencias 911, acudiendo como primeros respondientes elementos de la Policía Estatal, quienes resguardaron el sitio y urgieron la presencia de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron primeros auxilios, inmovilizaron la extremidad afectada mediante la colocación de una férula y la trasladaron a un nosocomio de la capital para realizarle estudios radiológicos que descarten un esguince o fractura.

JGH