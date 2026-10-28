Ernestina Godoy se reúne con madres buscadoras y colectivos en Sonora para atender casos de desaparecidos

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión con madres buscadoras, colectivos y familiares de personas desaparecidas en Hermosillo, Sonora, con el propósito de escuchar sus demandas, conocer sus necesidades y atender los desafíos que enfrentan durante la búsqueda de sus seres queridos.

A través de su cuenta oficial de X, la FGR informó que el encuentro reunió a representantes de colectivos de la región noroeste del país, víctimas indirectas y autoridades responsables de las labores de búsqueda.

En la reunión también participaron el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

FGR escucha demandas de madres buscadoras en Hermosillo

La Fiscalía señaló que el encuentro tuvo como objetivo establecer un espacio de diálogo con las familias de personas desaparecidas para conocer directamente las dificultades que enfrentan.

La dependencia destacó que escuchar a los colectivos y mantener el acompañamiento institucional resulta fundamental para dar seguimiento a sus solicitudes.

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También subrayó la importancia de atender las necesidades de las víctimas indirectas, es decir, los familiares y otras personas afectadas por la desaparición de sus seres queridos.

Gobernación, autoridades de Sonora y ONU participan en encuentro con buscadoras

En la reunión también estuvieron presentes representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre ellos Óscar Solera, así como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El encuentro reunió a familias y colectivos de distintos estados del noroeste, entre ellos Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, las autoridades buscarán mantener el seguimiento de las demandas planteadas por las familias y fortalecer la coordinación institucional para la localización de personas desaparecidas.

La Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, se reúne en Hermosillo, Sonora, con madres buscadoras, colectivos y víctimas indirectas de personas desaparecidas, con el propósito de escucharles, conocer sus necesidades y atender los desafíos que enfrentan. Se cuenta con la presencia de personas de la Región Noroeste, entre integrantes de colectivos, víctimas indirectas y autoridades de búsqueda; están presentes el gobernador del estado, @AlfonsoDurazo; la Secretaria de Gobernación @rosaicela_; el representante de @ONUDHmexico, @Oscar_Solera33 e integrantes de la @CEAVmex. Escuchar a las familias, acompañarlas en sus necesidades y mantener el compromiso de dar seguimiento a sus demandas es esencial para fortalecer la búsqueda de sus seres queridos. — FGR México (@FGRMexico) October 28, 2026

Madres buscadoras plantean necesidades ante autoridades federales

La reunión forma parte de las mesas de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región noroeste, en las que también se contempla abordar asuntos relacionados con identificación humana, investigación y capacidades forenses.

La FGR reiteró que escuchar a las familias, acompañarlas y atender sus solicitudes constituye una parte fundamental de los esfuerzos de búsqueda.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado sobre acuerdos específicos, nuevas medidas de búsqueda o compromisos con fechas definidas derivados de este encuentro en Hermosillo.

IO