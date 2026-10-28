“Son miles": Murciélagos se apoderan del baño de mujeres en la UTCAM de Carmen

La presencia de numerosos murciélagos en el baño de mujeres del área de rectoría de la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), ubicada en San Antonio Cárdenas, municipio de Carmen, quedó al descubierto tras la difusión de un video en redes sociales que exhibe las dificultades de la institución para retirar a los animales sin causarles daño.

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En la grabación, atribuida al propio rector José del Carmen Díaz Martínez, se observa cómo los mamíferos permanecen colgados en el sanitario, lo que ha generado olores fétidos debido a la acumulación de orina y excremento. "Muchísimos murciélagos. Es una muestra de lo que existe aquí en la universidad. Son miles", expresa la voz en el recorrido, aunque la cifra exacta no ha sido confirmada mediante un censo oficial.

La problemática radica en la reincidencia de la plaga. Según la explicación difundida, cada vez que se sanitiza o limpia una zona, los especímenes se desplazan hacia otros puntos del plantel. "Buscando alternativas para solucionar esto. No es nada, nada sencillo, porque limpias un espacio, pero ya ocupan otro", señala el testimonio sobre el manejo recurrente de la fauna.

Pese a que en redes sociales se afirma que la UTCAM opera con recursos limitados para reubicar a las colonias sin exterminarlas, la universidad no ha precisado cuántos edificios están afectados, si el sanitario continúa en servicio o si ya se solicitó la intervención formal de autoridades ambientales y sanitarias para un manejo especializado.

JGH