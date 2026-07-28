Rescatan a 48 perros en estado crítico tras reporte de presunto abandono en el Centro de Mérida

Un total de 48 perros fueron rescatados por autoridades municipales luego de atender un reporte por presunto abandono en un predio ubicado en el centro de Mérida.

Los animales fueron encontrados en condiciones de salud muy delicadas, por lo que se activó un operativo conjunto para ponerlos bajo resguardo y brindarles atención veterinaria inmediata.

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El rescate fue realizado en coordinación con la Unidad de Protección Animal, cuyos elementos intervinieron tras recibir la denuncia ciudadana.

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De acuerdo con la información oficial, los perros presentaban un estado crítico de salud y requerían atención especializada.

Las autoridades señalaron que los tutores de los animales atraviesan una situación de vulnerabilidad y rezago económico, circunstancia que habría dificultado proporcionarles los cuidados y la atención médica necesaria para mantener su bienestar.

Tras el operativo, los 48 perros fueron trasladados al Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA), donde actualmente reciben valoración médica, tratamiento y cuidados integrales para estabilizar su estado de salud y favorecer su recuperación. El Ayuntamiento informó que continuará dando seguimiento al caso para garantizar el bienestar de los animales rescatados.