La verdad sobre la mansión amarilla de la carretera a Progreso y por qué se cree que es de Aleks Syntek

La famosa mansión amarilla de la carretera Mérida-Progreso se ha convertido en uno de los puntos más reconocibles para quienes transitan por esta vía.

Su enorme construcción, el color que la distingue y su ubicación en una zona de alta plusvalía hicieron que durante años surgiera una versión que terminó convirtiéndose en una leyenda urbana: que la casa pertenecía al cantante yucateco Aleks Syntek.

Aunque el rumor continúa circulando en redes sociales y entre habitantes de Mérida y Progreso, la realidad es que la propiedad no está confirmada públicamente como patrimonio del intérprete. De hecho, Syntek ha hablado directamente sobre el tema y ha negado que la mansión sea suya.

¿Dónde está la famosa mansión amarilla de Yucatán?

La construcción se encuentra sobre la carretera Mérida-Progreso, en una zona cercana al Country Club y a la Universidad Anáhuac Mayab, lo que contribuyó a que la propiedad llamara especialmente la atención por sus dimensiones y ubicación.

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Reportes sobre el inmueble señalan que el terreno tiene alrededor de 100 metros de fondo y 43 a 48 metros de frente, una extensión aproximada de 4 mil 800 metros cuadrados.

Desde la carretera, la residencia destaca por su fachada amarilla y por sus amplias áreas exteriores, convirtiéndose con el paso de los años en una referencia para quienes viajan entre Mérida y el puerto de Progreso.

¿Por qué se cree que la casa amarilla es de Aleks Syntek?

El rumor surgió y se mantuvo durante años debido, principalmente, a que Aleks Syntek es originario de Mérida y tiene una estrecha relación con Yucatán. La magnitud de la propiedad también alimentó la especulación de que podría tratarse de la residencia de un artista con una larga trayectoria nacional.

La historia tomó fuerza nuevamente en redes sociales alrededor de 2014, cuando usuarios comenzaron a relacionar directamente el inmueble con el cantante e incluso le preguntaban en sus cuentas si realmente era el propietario.

La situación llegó a tal punto que el propio Syntek decidió responder públicamente al rumor.

¿Quién es el verdadero dueño de la mansión amarilla?

Hasta la información pública disponible, la identidad del propietario de la mansión amarilla no está confirmada públicamente. Reportes recientes sobre el inmueble señalan que incluso quienes han mostrado la propiedad con fines inmobiliarios desconocen públicamente quién es su dueño.

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También han circulado versiones que relacionan la casa con otras figuras conocidas de Yucatán, entre ellas el fallecido cantante Armando Manzanero, pero esas versiones tampoco han sido acreditadas como un hecho.

Así, aunque para muchos yucatecos la construcción sigue siendo conocida como la “Casa Amarilla de Aleks Syntek”, lo que existe públicamente es una leyenda que el propio cantante ha alimentado ocasionalmente con humor, mientras que la propiedad real permanece sin un dueño identificado de manera pública.