Infecciones respiratorias se disparan en Yucatán: suman 193 mil 621 casos durante 2026

Yucatán acumula 193 mil 621 casos de infecciones respiratorias agudas en lo que va del 2026, cifra que representa un aumento de 4.97 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a estas alturas de 2025 se habían contabilizado 184 mil 447 casos, por lo que el incremento actual equivale a 9 mil 174 registros adicionales.

La mayor parte de los contagios corresponde a mujeres. El reporte contabiliza 108 mil 726 casos en este grupo, equivalentes al 56.2 por ciento del total, mientras que entre los hombres se registran 84 mil 895, es decir, 43.8 por ciento.

La diferencia entre ambos grupos alcanza 23 mil 831 casos.

Mayor atención

El comportamiento semanal muestra que las infecciones respiratorias continúan generando una carga importante de atención. Sólo en la última semana epidemiológica incluida en el reporte se sumaron 6 mil 610 nuevos casos en Yucatán.

Noticia Destacada Alertan en Mérida por fraudes que usan WhatsApp, IA y paquetes falsos para robar información

Ese volumen representa miles de consultas adicionales en pocos días y confirma que estos padecimientos se mantienen entre los motivos frecuentes de atención médica durante el año.

Las infecciones respiratorias agudas no corresponden a una sola enfermedad. El término agrupa distintos padecimientos que afectan nariz, garganta, bronquios y pulmones y que pueden tener origen viral o bacteriano.

Entre los cuadros más comunes están, resfriados, faringitis y algunas formas de bronquitis, aunque la gravedad puede variar dependiendo del agente causante, la edad y las condiciones de salud de cada paciente.

En la mayoría de los casos, las infecciones evolucionan favorablemente con vigilancia y tratamiento adecuado. Sin embargo, pueden generar complicaciones en grupos vulnerables, particularmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La presencia de fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor intenso en el pecho, deterioro general o síntomas que empeoran debe ser motivo de valoración médica.

Noticia Destacada ¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este martes 6 de octubre? Procivy alerta por una tarde de afectaciones HOY

El incremento registrado en Yucatán no permite, por sí solo, atribuir el aumento a un virus o enfermedad específica. El reporte agrupa varios padecimientos bajo la categoría de infecciones respiratorias agudas y no establece en este corte cuál explica el crecimiento observado.

Por ello, el dato central es la tendencia: en comparación con 2025, el estado registra más casos acumulados, una diferencia superior a 9 mil pacientes y una elevada cantidad de nuevos diagnósticos en la semana más reciente.

El seguimiento de las próximas semanas permitirá determinar si el aumento se mantiene, se estabiliza o comienza a disminuir conforme cambien las condiciones climáticas y la circulación de enfermedades respiratorias en la entidad.