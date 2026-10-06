¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este martes 6 de octubre? Procivy alerta por una tarde de afectaciones HOY

Yucatán tendrá lluvias durante este martes 6 de octubre, con precipitaciones que comenzarán desde la mañana en municipios del oriente, centro y sur, y aumentarán de intensidad después de las 14:00 horas en distintas zonas del estado.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán favorecerán condiciones de lluvia durante gran parte del día.

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¿Dónde lloverá en Yucatán este martes 6 de octubre?

Durante la mañana, se prevé lluvia ligera y dispersa principalmente en municipios del oriente, centro y sur de Yucatán

En el oriente, las precipitaciones podrían presentarse en Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

Para la zona centro, se contempla lluvia en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Mientras que, en el sur, las lluvias podrían alcanzar Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

¿A qué hora lloverá más fuerte en Yucatán?

Las lluvias aumentarán gradualmente de intensidad al mediodía, pasando de ligeras a moderadas. Posteriormente, después de las 14:00 horas, se prevén precipitaciones fuertes que podrían extenderse principalmente hacia el centro, suroeste y noroeste de Yucatán.

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Durante las zonas de lluvia también podrían registrarse rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones al transitar por carretera o permanecer en espacios abiertos.

Temperaturas y condiciones del mar en Yucatán

A pesar de las lluvias, el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas de 34 a 38 °C en el interior del estado y de 34 a 36 °C en la costa.

El viento predominará del sureste durante la mañana y cambiará entre el sureste y noreste por la tarde, con velocidades de 15 a 25 km/h y rachas superiores a 60 km/h en zonas de lluvia.

En el litoral yucateco se espera además oleaje de alrededor de 1.5 metros de altura.