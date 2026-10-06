¡Al lodo! Panadero pierde su mercancía tras caer en enorme bache de Kanasín

La caída provocó que el panadero perdiera su mercancía y ahora pide reparar el enorme bache de Kanasín ante el riesgo para otros motociclistas.

Lo que debía ser una jornada más de trabajo terminó en pérdidas para el panadero Daniel Fraga, luego de que la motocicleta en la que transportaba su mercancía cayera en un enorme bache de la colonia Reparto Granjas, en Kanasín.

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El accidente ocurrió en la calle 61 por 42 y 46, cuando Daniel circulaba por la zona y no pudo evitar el profundo desperfecto en la vialidad. Tras caer en el bache, la motocicleta se volcó y el panadero terminó entre el lodo junto con la mercancía que llevaba para vender.

El impacto provocó que gran parte del pan quedara tirado sobre la calle y cubierto de lodo. Entre los productos afectados se encontraba pan francés, por lo que Daniel perdió prácticamente toda la venta que tenía prevista para ese día.

Aunque el accidente dejó daños materiales y la pérdida de su mercancía, el panadero informó que afortunadamente solo sufrió golpes y raspones y no presentó lesiones de mayor gravedad.

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A través de redes sociales, Daniel compartió su experiencia y lamentó que un problema en la vialidad terminara afectando directamente su fuente de ingresos.

“A veces salimos por el sustento para la familia sin saber lo que nos espera. Hoy solo fueron golpes y raspones, pérdidas materiales y perdí toda mi venta del día”, relató.

Tras lo ocurrido, hizo un llamado para que el bache sea reparado, pues señaló que se encuentra en una calle con circulación constante y podría ocasionar otro accidente, especialmente entre motociclistas que transitan por la zona.