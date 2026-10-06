Morena deja en manos de su Comisión Electoral la selección de candidatos para 2027 en Yucatán

Directivos y legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmaron que registrarse como candidato para la elección del próximo año, no es garantía de ser elegido, pues eso compete a la Comisión Nacional de Proceso Electoral.

En rueda de prensa para informar sobre los resultados obtenidos a dos años de la llegada de la Cuarta Transformación a Yucatán, ejercicio que se realizará cada 15 días como se había anunciado, el presidente local morenista, Carlos Bojórquez Urzaiz, dijo que será dicha comisión la que maneje la lista de aspirantes a diputados federales que se han registrado y, posteriormente, informará quiénes serán designados como sus abanderados.

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Acompañado del diputado local Wilberth Monforte Marfil, coordinador de la fracción local, y del legislador federal por el Distrito 3, Óscar Brito Zapata; Bojórquez Urzaiz dijo que él no tiene injerencia en el proceso de selección de candidatos; sin embargo, expresó que espera quae pronto se emita la convocatoria para registrar a los aspirantes a senadores.

Por su parte, Monforte Marfil y Brito Zapata coincidieron en que inscribirse no garantiza la candidatura y admitieron que ambos se registraron como aspirantes.

Defensa de su trabajo

Por otra parte, Brito Zapata calificó de “golpeteo político” la postura de los partidos de oposición que criticaron su labor legislativa, especialmente en lo que se refiere a la revisión del paquete económico, y aseguró que la representación por Yucatán continúa defendiendo los recursos asignados al bienestar y desarrollo del estado.

En respuesta a los señalamientos sobre presuntas reducciones presupuestales para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la entidad, el diputado federal aclaró que los recursos destinados a Yucatán en materia energética incrementarán para el ejercicio fiscal 2027, en más de 20 mil millones de pesos, cifra superior a los 14,974.1 millones de pesos, aprobados para este año, a la paraestatal.

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Reducción nacional

Respecto a las críticas sobre una disminución en el presupuesto general de la CFE a nivel nacional, explicó que dicha reestructuración responde a un cambio en la estrategia de inversión pública y privada.

“A nivel nacional se reduce el presupuesto de la CFE porque todo ese recurso ahora se va a ir a proyectos de inversión mixta para generar, en alianza entre el gobierno y el sector privado, energías renovables y limpias, en respuesta al plan de justicia energética que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló el legislador.