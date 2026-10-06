Ciclón Tropical Isaías se formará en el Golfo de México; alertan por lluvias en Yucatán del 7 al 10 de octubre

Yucatán tendrá un incremento en el potencial de lluvias entre el miércoles 7 y sábado 10 de octubre, además de oleaje elevado en la costa, debido a la evolución de una zona de baja presión en el Golfo de México.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que la zona de baja presión localizada sobre el Golfo de México presenta una mejor organización y mantiene un 90 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico a 2 y 7 días, por lo que no se descarta que durante las próximas 24 horas pueda convertirse en un ciclón tropical.

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El sistema podría generar vientos fuertes y lluvias intensas en las partes occidentales de la Península de Yucatán, por lo que se mantiene vigilancia sobre su evolución y trayectoria.

Lluvias en Yucatán aumentarán del 7 al 10 de octubre

De manera indirecta, el sistema favorecerá un incremento en las lluvias sobre Yucatán entre el miércoles 7 y sábado 10 de octubre, independientemente de que alcance o no la categoría de ciclón tropical.

Procivy señaló que las precipitaciones podrían presentarse con diversa intensidad durante este periodo, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, principalmente en las zonas que pudieran registrar lluvias fuertes.

Oleaje de hasta 2.5 metros y vientos fuertes en la costa de Yucatán

Otro de los efectos previstos será el incremento del oleaje mar adentro y cerca de la costa de Yucatán.

Para el 8 y 9 de octubre se pronostica oleaje de entre 2 y 2.5 metros cerca de la costa, mientras que mar adentro podría ser superior.

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Además, cerca del sistema se estiman vientos superiores a 70 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar mayor riesgo para las actividades marítimas.

Ante este escenario, Procivy recomendó extremar precauciones en la costa Centro y Poniente de Yucatán, especialmente para quienes realizan actividades en el mar.

La población deberá mantenerse informada sobre la evolución de la zona de baja presión, ya que durante las próximas horas podría definirse si se desarrolla como ciclón tropical y cuál será su trayectoria.