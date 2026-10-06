Descartan intento de robo en el muelle de San Román de Campeche

Un grupo de pescadores y ayudantes de pescadores fue reportado por ciudadanos debido a que presuntamente se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes y, además, se les señaló por un supuesto intento de asalto en una zona de embarcadero ubicada sobre la avenida Justo Sierra.

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Los hechos ocurrieron en la zona del malecón de la ciudad, donde los ciudadanos solicitaron la presencia de los elementos policiacos, donde al poco tiempo acudieron los uniformados, quienes realizaron una revisión y confirmaron que algunos de los presentes se encontraban en estado de ebriedad; sin embargo, durante la intervención no se les encontraron objetos o indicios relacionados con algún delito o falta administrativa.

De igual forma, los agentes descartaron completamente que los pescadores o sus ayudantes hubieran intentado asaltar a alguna persona, por lo que no hubo elementos para proceder en su contra y finalmente no se registraron personas aseguradas.