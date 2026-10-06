Enjambre de abejas ataca a adulto mayor, docentes y alumnos en la Ribera del Río Hondo

Un adulto mayor, así como varios docentes y estudiantes, resultaron con múltiples picaduras de abeja luego de que un enjambre los atacara en el crucero del Colegio de Bachilleres, en la zona de la Ribera del Río Hondo, donde elementos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) acudieron a brindar el auxilio.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre fue localizado con numerosas picaduras en el cuerpo, por lo que fue trasladado para recibir atención médica. Posteriormente, su estado de salud fue reportado como estable.

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Mientras se intentaba socorrer al afectado, algunos maestros y alumnos que se encontraban en las inmediaciones también fueron atacados por los insectos.

El reporte de emergencia se originó tras el llamado de auxilio de la ciudadanía, que alertó sobre la presencia de las abejas y de personas lesionadas en el cruce. Con esa información, los rescatistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) se trasladaron al sitio para atender la situación y evacuar al adulto mayor.

Una vez controlada la emergencia inicial, los elementos de la corporación localizaron el origen del problema. El enjambre se encontraba en una vivienda ubicada frente al plantel Río Hondo del Colegio de Bachilleres, inmueble en el que reside el hombre que resultó lesionado. El enjambre fue retirado.

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Tras lo ocurrido, personal de la CNE emitieron recomendaciones dirigidas a la población, evitar acercarse al enjambre y solicitar el apoyo de personal capacitado para su retiro.

No intentar remover los panales por cuenta propia ni arrojar objetos a los insectos, y reportar su presencia a los números de emergencia para que el retiro sea realizado con el equipo y la capacitación correspondientes. Asimismo, ante picaduras múltiples se recomienda acudir de inmediato a un servicio médico, ya que la cantidad de picaduras y la sensibilidad de cada persona pueden determinar la gravedad de la reacción.