Dan prisión preventiva para cuatro acusados por ataque armado en Montes de Amé, Mérida

Cuatro personas fueron imputadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en el ataque ocurrido el pasado fin de semana en Montes de Amé, Mérida, donde una persona resultó herida con arma de fuego.

Rubén Ernesto T.M., Rubén Ernesto CH.C., Rubí de los Ángeles M.E. y Claudia Cristina C.M. enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla, por lo que permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del proceso.

Los cuatro fueron detenidos mediante un operativo coordinado entre elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de la FGE, tras el reporte de una persona lesionada con arma de fuego en calles de la citada colonia.

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Luego de su aprehensión, los acusados fueron puestos a disposición del Juzgado Segundo de Control, donde se realizó la audiencia inicial y se les informó formalmente sobre los cargos que enfrentan.

Durante la sesión, los fiscales de litigación formularon la imputación y posteriormente expusieron los argumentos para solicitar la vinculación a proceso. Sin embargo, los cuatro encausados solicitaron acogerse a la duplicidad del término constitucional.

Por ello, será el próximo viernes 9 de octubre cuando se reanude la audiencia para determinar si son vinculados o no a proceso.

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De acuerdo con los datos integrados en la causa penal 17/2026, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, cuando las autoridades recibieron el reporte sobre una persona herida con arma de fuego en calles de Montes de Amé.

A partir de la emergencia se desplegó un operativo de búsqueda que derivó en la detención de dos hombres y dos mujeres, además del aseguramiento de un vehículo y una motocicleta que estarían relacionados con los hechos investigados.

Antes de finalizar la audiencia inicial, la FGE solicitó al juez imponer prisión preventiva justificada como medida cautelar, petición que fue concedida.

De esta manera, los cuatro imputados permanecerán privados de su libertad mientras continúa el proceso penal y se define su situación jurídica. La imputación y la medida cautelar no implican, por sí mismas, una sentencia de culpabilidad.