Matan a balazos a perro en San Felipe; investigan brutal agresión en Yucatán

Un perro de compañía murió después de resultar gravemente herido, presuntamente por disparos de un arma de fuego, en un hecho que ya es investigado por la Policía Estatal de Investigación en el puerto de San Felipe y que ha generado indignación entre ciudadanos.

La agresión fue denunciada públicamente por la propietaria del animal Valentina Erosa Aranda, quien relató que su mascota regresó a su domicilio en condiciones críticas. Presentaba una herida abierta y fracturas en la zona de las costillas, lesiones que hicieron evidente la gravedad de lo ocurrido.

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Ante la denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado con sede en Tizimín, agentes de la Policía Estatal de Investigación se trasladaron al puerto y ayer realizaron diversas diligencias para recabar información e indicios que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La propietaria señaló que, de acuerdo con las lesiones que presentaba el perro, todo apunta a que habría sido alcanzado por proyectiles de arma de fuego.

También manifestó su preocupación debido a que, según su versión, anteriormente otros de sus animales habrían resultado lesionados en circunstancias similares.

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A través de redes sociales, la afectada expresó su indignación por la muerte de su mascota y exigió que el caso no quede impune. Su denuncia rápidamente generó reacciones entre usuarios, quienes demandaron una investigación y el esclarecimiento de lo sucedido.

El caso ha vuelto a colocar sobre la mesa la problemática del maltrato y la crueldad contra los animales en municipios del Oriente de Yucatán, donde ciudadanos han recurrido a las redes sociales para denunciar agresiones contra mascotas y animales de compañía.

Más allá de la indignación generada en redes, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar si efectivamente se utilizó un arma de fuego, establecer la mecánica de la agresión y, en caso de existir elementos suficientes, identificar al responsable.