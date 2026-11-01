Identifican nuevos sitios de importancia para los flamencos en la costa de Yucatán

Un flamenco del Caribe llamado Víctor recorrió 262 kilómetros entre las reservas de la biosfera Ría Celestún y Ría Lagartos, en Yucatán, con escalas en humedales que fueron identificadas mediante el geotransmisor que lleva instalado.

El desplazamiento, documentado por la Fundación Pedro y Elena Hernández, aporta información sobre las rutas que utiliza esta especie a lo largo de la costa yucateca y la relación entre las áreas naturales protegidas que forman parte de su hábitat.

Durante su travesía, el ave pasó por humedales de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán y de la Reserva Estatal Bocas de Dzilam. Los investigadores consideran que estos sitios pudieron servirle para alimentarse y descansar antes de continuar su recorrido.

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El seguimiento es relevante porque permite observar cómo los flamencos utilizan espacios naturales durante sus desplazamientos. Aunque las reservas se encuentran separadas geográficamente, las aves pueden aprovechar los humedales intermedios para cubrir sus necesidades.

Rías, esteros, manglares, charcas salineras y lagunas costeras forman parte de estos ambientes. Su importancia no se limita a ofrecer refugio, pues también proporcionan condiciones para la alimentación y otras actividades del ciclo de vida de la especie.

De acuerdo con la información del proyecto, la circulación del agua y el intercambio de nutrientes mantienen relaciones ecológicas entre estos espacios, por lo que su conservación requiere considerar tanto las condiciones de cada sitio como sus vínculos con otros ecosistemas.

La pérdida o degradación de alguno de estos ambientes podría reducir los lugares para que los flamencos se alimenten, descansen o se refugien durante sus desplazamientos. Por ello, los datos obtenidos mediante el rastreo satelital ayudan a identificar zonas de importancia

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para la especie y pueden orientar futuras acciones de protección de los humedales.

Víctor forma parte del programa de seguimiento de flamencos embajadores de la Fundación Pedro y Elena Hernández, desarrollado a través de su Programa Península de Yucatán.

Utilizan dispositivos de geolocalización para conocer los movimientos del flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber) y ampliar la información disponible sobre los sitios que frecuenta. El proyecto cuenta con el respaldo de Fundación AXA México y Fundación SíMiPlaneta, y la colaboración de especialistas en conservación ambiental.