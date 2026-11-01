Desfile de Catrinas llena de color y tradición el Centro Histórico de Mérida

La muerte se vistió de fiesta y salió a recorrer las calles de Mérida. Entre música, vistosos atuendos y figuras monumentales, el Desfile de Catrinas convirtió la noche del sábado en una celebración de las tradiciones yucatecas, como parte del Festival de las Ánimas 2026.

Una catrina de 3.60 metros de altura, con los brazos extendidos, adornos florales y luces multicolores, destacó entre las figuras del espectáculo. A su lado, una mojiganga de 3.40 metros, con el rostro pintado a mano e iluminación interior, dio vida a uno de los personajes más llamativos del recorrido que abarcó aproximadamente 2 km, desde la Plaza Grande hasta el Gran Parque La Plancha.

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También desfilaron representaciones inspiradas en las costumbres de Yucatán, con vestimentas tradicionales y elementos alusivos al Día de Muertos. Las caracterizaciones de calaveras y catrinas recordaron la manera particular en que los mexicanos celebran la memoria de quienes ya partieron.

La jornada incluyó otras actividades en distintos puntos de la ciudad. El parque de Santa Ana recibió el Mercadito Mérida de las Ánimas; Paseo de Montejo fue escenario de la Bici-ruta Nocturna y la Plaza Grande albergó una exhibición de Pok’ta Pok.

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Bajo el lema Recuerdos de corazón, el desfile reunió a más de mil 500 participantes en 45 contingentes temáticos, con expresiones artísticas y culturales que enlazaron las tradiciones mayas con las celebraciones contemporáneas.

A lo largo del recorrido, alrededor de 100 mil personas, entre familias meridanas y visitantes, acompañaron la celebración y dieron vida a una estela luminosa por las calles del Centro Histórico. Así, entre coloridos personajes y evocaciones del pasado, Mérida recordó que, durante el Janal Pixán, la ausencia también tiene un lugar en la fiesta.