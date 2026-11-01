Avanzan acuerdos para atender la protesta por el cierre de la carretera Tizimín-Río Lagartos

Representantes de Río Lagartos y Las Coloradas acordaron con autoridades de los tres órdenes de gobierno dar seguimiento a las demandas de mejora de la carretera federal Tizimín-Río Lagartos, luego de que habitantes mantuvieran cerrado el entronque carretero desde el viernes.

La reunión se realizó este sábado y fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, con el objetivo de establecer compromisos para atender las exigencias de los manifestantes.

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En la mesa de diálogo participaron representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Gobernación (Segob), por parte del Gobierno federal; así como la secretaria de Infraestructura para el Bienestar (SIB), Alaine López Briceño, y el director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Juan Manuel Cardós Pereira, por el Gobierno estatal. También estuvo presente la alcaldesa de Río Lagartos, Yesenia Osiris Loría Marfil.

Al concluir el encuentro, representantes ciudadanos señalaron que se alcanzaron avances significativos para atender la demanda relacionada con las condiciones de la vía federal. Asimismo, informaron que este domingo Pérez Avilés acudirá a Río Lagartos para presentar la minuta de acuerdos a los habitantes que participan en la manifestación.

El documento, firmado por autoridades y ciudadanos, establece dos compromisos principales. El primero consiste en mantener el seguimiento con la comunidad mediante una nueva reunión dentro de 15 días y, posteriormente, encuentros cada 30 días para informar sobre los avances.

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El segundo acuerdo contempla la revisión y actualización del proyecto técnico de la carretera por parte de la SICT, con el propósito de dar continuidad a las gestiones relacionadas con la mejora de esta vía.

El Gobierno del Estado reconoció la disposición de los representantes de Río Lagartos y Las Coloradas para participar en el diálogo y señaló que dará seguimiento a los compromisos establecidos en coordinación con el Gobierno de México.

Las autoridades también expresaron su intención de contribuir a que las actividades económicas y productivas de la zona regresen a la normalidad lo antes posible, mientras continúan las gestiones para atender las demandas de los habitantes.