Rising Stars 2026 en Mérida: Leones de Yucatán apuesta por jóvenes talentos locales

El talento yucateco tendrá presencia en la segunda edición del LMB Rising Stars 2026, con ocho jóvenes peloteros que forman parte de la organización de los Leones de Yucatán y que tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades ante la afición en el Parque de Béisbol Kukulcán, en Mérida.

La participación de estos jugadores representa el trabajo de formación y desarrollo que realiza la Academia del Pacífico, así como el potencial de Yucatán para aportar nuevas figuras al béisbol profesional.

Noticia Destacada Tom Brady pone fin a su etapa como accionista del Birmingham City de la segunda división inglesa

Entre los representantes destacan Enrique Betancourt, Eliazar Chan, Roberto González y Emiliano Ambrosio, quienes buscan avanzar en sus respectivas carreras deportivas.

A esta lista se suman Alejandro Hernández, Iram Briceño y Fabrizio Ramírez, jóvenes pitchers que forman parte del desarrollo de los melenudos, además de Miguel Castellanos, outfielder originario de Cancún y radicado en Mérida.

Ramírez destaca por sus recientes oportunidades en el profesionalismo, luego de participar en la pretemporada de Leones en 2026, debutar en la Liga Mexicana de Beisbol el 5 de agosto en Oaxaca y recibir una invitación para entrenar con los Jaguares de Nayarit, de la Liga Mexicana del Pacífico.

Santiago Huchim representará a Yucatán en el cuerpo técnico

La presencia yucateca también se extiende al cuerpo técnico con Santiago Huchim, originario de Mérida, quien recientemente integra el staff de coaches de la Selección Mexicana U15 durante el Mundial de la categoría.

Noticia Destacada Selección de Fútbol de Canadá llega al Caribe Mexicano para iniciar su preparación rumbo al partido contra Guatemala

El entrenador cuenta con experiencia como jugador profesional de Leones de Yucatán en las temporadas 2011 y 2012, por lo que aportará sus conocimientos al desarrollo de las nuevas promesas.

La segunda edición del LMB Rising Stars 2026 se realiza del 10 de noviembre al 6 de diciembre en el Parque de Béisbol Kukulcán, con Mérida como sede del encuentro de jóvenes talentos del béisbol mexicano. Para la Academia del Pacífico, la participación de sus prospectos representa un motivo de orgullo y una oportunidad para mostrar los resultados de su trabajo en la formación de futuras figuras del deporte.