Microchip para mascotas en Mérida: ¿Cuánto costará identificar a tu perro o gato?

La identificación de perros y gatos mediante microchips será parte del nuevo registro obligatorio de mascotas en Mérida; sin embargo, todavía no se ha definido el proceso para la instalación de estos dispositivos para.

La medida forma parte del nuevo Reglamento Municipal de Fauna, con el que el Ayuntamiento de Mérida busca crear un padrón de animales de compañía que permita identificar a sus tutores y establecer responsabilidades en casos de abandono.

De acuerdo con el director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba), Raúl Escalante Aguilar, el proyecto contempla ampliar el sistema de identificación que actualmente se utiliza con los perros y gatos entregados en adopción por el Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA).

¿Cuánto costará colocar un microchip a las mascotas en Mérida?

Autoridades municipales continúan en planeación sobre la colocación de microchips para mascotas de los meridanos.

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Para implementar el registro, el municipio buscará establecer convenios con empresas especializadas y organizaciones, además de organizar campañas para facilitar la identificación de las mascotas.

Estas acciones serán importantes para determinar si los propietarios podrán acceder al dispositivo sin costo o si deberán cubrir algún pago, especialmente quienes tienen más de un animal de compañía.

Así funcionará el microchip para perros y gatos

El microchip es un pequeño dispositivo que se coloca debajo de la piel del animal y contiene un número de identificación que permite relacionarlo con los datos de su propietario mediante un sistema de registro.

A diferencia de las placas que se colocan en el collar, este mecanismo permanece en el cuerpo de la mascota y puede ser leído mediante un dispositivo especial.

Su implementación busca facilitar la localización de los responsables cuando un perro o gato sea encontrado después de extraviarse. También permitirá contar con información para investigar posibles casos de abandono.

Es importante señalar que el microchip no funciona como un GPS, por lo que no permite conocer la ubicación de una mascota en tiempo real.

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Fecha para el registro obligatorio de mascotas en Mérida

Aunque el nuevo Reglamento Municipal de Fauna contempla la obligación de registrar a los animales de compañía, todavía no se han establecido las fechas para comenzar con el procedimiento.

Tampoco se han dado a conocer los plazos que tendrán los propietarios para cumplir con esta disposición, los lugares donde podrán colocar los dispositivos ni los requisitos para incorporar a sus mascotas al padrón.

El reglamento también contempla sanciones económicas para quienes no cumplan con el registro, aunque los montos de las posibles multas permanecen pendientes de definición.

Por ello, los propietarios de perros y gatos deberán esperar los próximos anuncios del Ayuntamiento de Mérida para conocer los costos, las condiciones de acceso y la fecha en que comenzará a aplicarse esta nueva obligación.