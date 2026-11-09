Estudio científico documenta contaminación por mercurio en Cobá y un cenote de Yucatán durante la época maya

El uso intensivo de mercurio por los antiguos mayas provocó niveles extremadamente altos de contaminación en las tierras bajas de la Península de Yucatán durante el Periodo Clásico, entre los años 250 y 920 de nuestra era.

Un estudio publicado en la revista Science Advances documentó por primera vez la presencia de este contaminante en el lago Cobá, en Quintana Roo, y en el cenote Xcach, en Yucatán. Aunque hasta ahora no se ha detectado en Campeche, no se descartan hallazgos similares en el futuro.

La investigación, encabezada por la Universidad de Auburn, en Estados Unidos, y con la participación de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán, analizó núcleos de sedimentos que conservan más de dos mil años de historia ambiental. Los resultados revelaron que las concentraciones de mercurio superaron durante siglos los umbrales modernos de toxicidad y afectaron los ecosistemas acuáticos de la región.

Noticia Destacada Agricultura, ganadería y residuos urbanos amenazan el agua subterránea de Yucatán

Los mayas utilizaban principalmente el cinabrio, un mineral rojo compuesto por sulfuro de mercurio, para decorar edificios, elaborar pinturas y realizar ceremonias religiosas y funerarias. Este pigmento, conocido como bermellón, era empleado en templos, tumbas y objetos rituales.

El cinabrio no se encuentra de manera abundante en la Península de Yucatán, por lo que probablemente era importado de regiones como la actual Honduras. Su uso extendido permitió que el mercurio se filtrara en el suelo y llegara a lagos y cenotes cercanos a las ciudades mayas.

En el lago Cobá, los niveles de mercurio comenzaron a elevarse alrededor del año 40 d.C. y alcanzaron un máximo de 2.3 microgramos por gramo entre los años 250 y 300, antes de descender hacia el año 520. En ese sitio, la contaminación superó los umbrales de efecto probable durante aproximadamente dos o tres siglos.

En el cenote Xcach, la contaminación fue más severa y prolongada. Se identificaron tres episodios de incremento: uno entre los años 125 y 200 d.C.; otro, entre 330 y 370 d.C.; y un tercero, entre 535 y 820 d.C., cuando se registró un máximo de alrededor de 18 microgramos por gramo.

El análisis de los sedimentos también reveló un grave deterioro de los ecosistemas acuáticos. Durante los periodos de mayor contaminación, bacterias, algas y cianobacterias, organismos que constituyen la base de la cadena alimentaria, disminuyeron o desaparecieron.

Noticia Destacada Comunidades mayas de Yucatán denuncian que llevan un año sin conocer resultados de inspecciones ni sanciones a granjas porcícolas

También se detectaron afectaciones en moluscos, pequeños crustáceos y otros organismos acuáticos, lo que evidencia un colapso de las cadenas tróficas, con consecuencias en distintos niveles de la vida acuática.

Aunque el estudio no midió directamente la presencia de mercurio en restos humanos, los investigadores señalaron que el contaminante ya estaba presente en la cadena alimentaria y pudo llegar a las poblaciones mayas mediante el consumo de pescados y mariscos, capaces de acumular este metal.

La investigación plantea que la contaminación del agua representó otro factor de presión ambiental para aquellas comunidades, junto con la sequía, la deforestación y la erosión.

El estudio amplía la evidencia sobre la contaminación por mercurio en las tierras bajas del norte de la península de Yucatán, una región donde hasta ahora los registros eran escasos. Los resultados muestran que las prácticas rituales y decorativas de los antiguos mayas también tuvieron consecuencias ambientales de largo alcance, cuyos efectos persistieron durante siglos.