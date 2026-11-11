Yucatán deja el primer lugar nacional en suicidios, aunque su tasa permanece entre las más altas del país

Yucatán dejó de encabezar la lista nacional de suicidios, pero sigue lejos de alcanzar el promedio del país. Por cada 100 mil habitantes, el estado registró 12.9 muertes por esta causa durante el 2025, frente a 6.9 en México. La diferencia es de casi 87%, una brecha que mantiene a la entidad en el segundo lugar nacional, de acuerdo con las cifras difundidas ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El descenso respecto al año anterior representa una mejora en el indicador, aunque no cambia la dimensión del problema. En el 2024, Yucatán ocupó el primer sitio con una tasa de 14.2 fallecimientos por cada 100 mil habitantes. Para el 2025, el registro bajó 1.3 puntos, una reducción aproximada de 9.2 %.

La disminución no fue suficiente para acercarse al promedio nacional. Actualmente, la mortalidad por suicidio en Yucatán equivale a 1.87 veces la del conjunto del país.

Chihuahua encabeza la clasificación con 14 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, seguido de Yucatán, con 12.9, y Quintana Roo, con 11.9. En el extremo contrario aparece Guerrero, cuya tasa fue de 1.8.

La comparación revela otro dato relevante para la región: dos de los tres estados con mayor incidencia pertenecen a la Península de Yucatán. Mientras la entidad yucateca ocupa el segundo puesto, Quintana Roo se encuentra inmediatamente detrás, también muy por encima del indicador nacional.

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No significa que ambos territorios compartan necesariamente las mismas causas. Las estadísticas permiten identificar diferencias en la mortalidad, pero no explican por sí solas los factores personales, familiares, sociales o económicos asociados con cada fallecimiento.

Una mejoría todavía insuficiente

El nuevo informe llega casi un mes después de que el Gobierno de Yucatán anunciara una reducción en las defunciones por suicidio.

El 13 de octubre, la administración estatal informó que durante el 2025 se habían contabilizado 252 fallecimientos, frente a 331 registrados en el 2024. Según ese balance, la diferencia fue de 79 muertes, equivalente a una disminución de 23.9%.

La cifra fue presentada con base en información preliminar del Inegi. El reporte difundido ayer corresponde a una actualización estadística posterior, por lo que ambos resultados deben identificarse según su fecha y metodología.

También es necesario distinguir entre el número de fallecimientos y la tasa de mortalidad. El primero muestra cuántas personas murieron; la segunda relaciona las defunciones con el tamaño y composición de la población, lo que permite comparar entidades de dimensiones diferentes. Por esa razón, la reducción preliminar de 23.9 % no debe confundirse con la variación de 9.2 % calculada entre las tasas del 2024 y el 2025.

La evolución estatal ofrece una señal favorable, pero todavía resulta insuficiente para determinar si existe una disminución sostenida. Para comprobar una tendencia es necesario revisar varios años y no únicamente dos registros consecutivos.

Jóvenes, entre los más afectados

En México, el Inegi contabilizó 9 mil 20 muertes por suicidio durante el 2025. El 80% correspondió a hombres y el 20 % a mujeres, una diferencia que muestra la desigual distribución de esta causa de mortalidad entre ambos grupos.

El informe también revela que los jóvenes y adultos jóvenes concentran una parte importante de los fallecimientos.

Las personas de 15 a 24 años representaron 24.2 % de los casos nacionales, mientras que el grupo de 25 a 34 años acumuló otro 27 %. En conjunto, ambas poblaciones concentraron 51.2 % de las muertes registradas por suicidio. Es decir, más de la mitad ocurrió entre personas de 15 y 34 años.

La proporción corresponde al panorama nacional y no puede atribuirse automáticamente a Yucatán. Sin embargo, ofrece un referente para examinar las necesidades de atención de adolescentes, estudiantes y adultos jóvenes.

También obliga a distinguir entre cantidad de fallecimientos y riesgo por edad. Un grupo puede concentrar más casos porque reúne una población numerosa, sin necesariamente registrar la tasa más alta.

La prevención frente a las cifras

En Yucatán, las autoridades han puesto en marcha acciones dirigidas principalmente a estudiantes y jóvenes. En octubre, el Gobierno estatal informó que la estrategia Aliados por la Vida había alcanzado a cerca de 30 mil participantes de 60 planteles educativos, mediante actividades de prevención, autocuidado y acompañamiento emocional.

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La administración también reportó más de 300 actividades durante el Mes de la Salud Mental y mesas de trabajo en 33 municipios, con participación de policías municipales.

Por separado, durante septiembre se informó que la red de atención denominada Código 100 había atendido a mil 593 personas en situación de riesgo durante el 2026. También se anunció la realización de evaluaciones de detección entre estudiantes de secundaria y bachillerato.

Son cifras que muestran el alcance declarado de las acciones institucionales, pero todavía no permiten establecer cuántas crisis se evitaron ni qué efecto tuvieron los programas sobre la mortalidad.

Para conocer sus resultados sería necesario disponer de evaluaciones públicas que incluyan atención especializada, continuidad de los tratamientos, seguimiento de pacientes y disponibilidad de profesionales en los municipios.

La diferencia es importante: participar en una actividad preventiva no equivale necesariamente a recibir atención clínica, del mismo modo que una reducción anual de fallecimientos no demuestra por sí sola la eficacia de una campaña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la prevención del suicidio requiere una combinación de medidas. Entre ellas se encuentran la identificación temprana de personas en riesgo, el acceso a servicios de salud, el acompañamiento posterior a una crisis y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

También advierte que el suicidio es un fenómeno complejo. No existe una explicación única que pueda aplicarse a todas las personas ni resulta correcto atribuir cada muerte a un problema familiar, económico o psicológico específico.

La atención más allá de Mérida

Uno de los desafíos para Yucatán consiste en conocer con mayor detalle cómo llega la atención especializada a las comunidades fuera de la capital.

El reporte nacional permite establecer la posición del estado, pero no informa cuántos psicólogos y psiquiatras están disponibles en cada municipio, cuáles son los tiempos de espera o qué proporción de pacientes recibe seguimiento después de una crisis. Tampoco permite determinar, sin un análisis territorial adicional, si las diferencias entre zonas urbanas y rurales están asociadas con la disponibilidad de servicios.

Estos datos son necesarios para evaluar la cobertura real de la prevención, particularmente en localidades donde trasladarse a una unidad médica puede representar una dificultad adicional.

Como recurso de orientación, el Gobierno estatal mantiene la Línea Amiga, 800 108 8000, anunciada como un servicio gratuito disponible las 24 horas.

El informe del Inegi confirma que Yucatán registró una disminución en su tasa durante el 2025. Sin embargo, mientras el promedio mexicano fue de 6.9 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, el estado permaneció en 12.9.

La distancia entre ambas cifras resume el desafío: Yucatán bajó del primer al segundo lugar nacional, pero su mortalidad por suicidio continúa siendo casi el doble de la registrada en México.