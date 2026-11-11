Así fue la inesperada visita de Julión Álvarez a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

El cantante Julión Álvarez se dio una vuelta por la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 en la noche del martes 10 de noviembre, donde recorrió las instalaciones del recinto ferial, participó en la preparación de una res que se cocina en el tradicional horno tipo bala y convivió con productores ganaderos que participan en el Congreso Mundial Brahman.

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Durante su visita, el intérprete de regional mexicano se sumó a las actividades relacionadas con la preparación de la res, una de las tradiciones gastronómicas que forman parte de la experiencia de la feria, que se realiza del 6 al 29 de noviembre en el recinto de Xmatkuil, al sur de Mérida.

Julión Álvarez visita el Congreso Mundial Brahman en Xmatkuil

Como parte de su recorrido, Julión Álvarez conoció la exposición del Congreso Mundial Brahman, donde tuvo oportunidad de convivir con ganaderos y apreciar los ejemplares que forman parte de este encuentro internacional.

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La visita también estuvo relacionada con su faceta fuera de los escenarios, pues el cantante es conocido por su interés en la ganadería y la agricultura, actividades que comparte con su trayectoria musical.

Su presencia en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 llamó la atención de quienes se encontraban en el recinto, donde visitantes y participantes del sector ganadero coincidieron con el artista durante su recorrido.