Presidenta de México anuncia aprobación del PEF 2027 asegurando que elecciones de 2027 están garantizadas pese a recorte al INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas pese al recorte presupuestal aplicado al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que el presupuesto contempla incrementos en áreas como salud, educación, seguridad, ciencia y campo.

Sheinbaum señaló que el sector salud tendrá un aumento de 11.3 por ciento en términos reales, mientras que educación contará con un incremento de 10.7 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno federal.

¿Cuánto aumentará el presupuesto para salud y educación en 2027?

La presidenta explicó que el Presupuesto de Egresos aprobado durante la madrugada contempla mayores recursos para fortalecer los servicios públicos.

Los incrementos anunciados por Sheinbaum son de 11.3 por ciento para salud, 10.7 por ciento para educación, 11.5 por ciento para seguridad, 20.6 por ciento para el campo y 13 por ciento para ciencia.

Noticia Destacada Diputados aprobaron en lo general el PEF 2027 que prevé un gasto de 10.6 billones de pesos

Asimismo, destacó que la Cámara de Diputados realizó ajustes para destinar recursos adicionales al programa La Escuela es Nuestra, enfocado en mejorar la infraestructura de los planteles educativos.

Otra de las dependencias beneficiadas con las reasignaciones fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

¿Cuánto dinero tendrá el INE para las elecciones de 2027?

Sheinbaum explicó que, después de los ajustes realizados por los diputados, el INE dispondrá de aproximadamente 36 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2027.

La mandataria consideró que esta cantidad representa un presupuesto importante y sostuvo que, al tomar en cuenta la inflación, es comparable con los recursos ejercidos por el organismo electoral en 2024.

“Desde nuestro punto de vista, las elecciones están garantizadas para el 27 presupuestalmente y también en todos los sentidos”, afirmó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la aprobación del Presupuesto 2027?

La Cámara de Diputados aprobó el PEF 2027 durante la madrugada de este miércoles, con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención.

El decreto establece un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, equivalente a un incremento real de 1.3% respecto a 2026.

Entre las modificaciones destaca una reducción de 6 mil millones de pesos a los recursos solicitados para el INE, que permitió reasignar partidas a educación, medio ambiente y otros rubros.

Sheinbaum defendió la distribución del gasto público y reiteró que el presupuesto aprobado permitirá atender las prioridades del Gobierno federal sin comprometer, según su valoración, la organización de los comicios de 2027.

IO