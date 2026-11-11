Yucatán refuerza coordinación institucional para mantener la seguridad; Gobernación reconoce resultados

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad junto con la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, para revisar las estrategias de prevención, atención a las causas de la violencia y coordinación institucional que buscan mantener la tranquilidad de las familias yucatecas.

Durante la reunión, el mandatario reafirmó que la seguridad es una prioridad del Gobierno del Renacimiento Maya y destacó la importancia de mantener presencia en territorio, escuchar a la ciudadanía y atender las condiciones que pueden propiciar la violencia.

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También señaló que acercar oportunidades a las juventudes, fortalecer la prevención y mejorar las labores de inteligencia y proximidad con las comunidades son parte de esta estrategia, en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Bárcena Molina destacó a Yucatán como ejemplo de coordinación entre instituciones y señaló que su posición como el estado con menor incidencia delictiva del país refleja los resultados del trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales.

Asimismo, reconoció el compromiso de Díaz Mena y su labor para mejorar las condiciones de vida de la población.

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El gobernador también reconoció la colaboración del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, las autoridades municipales y la Secretaría de Seguridad Pública en las tareas de protección ciudadana.

En la sesión, además, se dio seguimiento al operativo de seguridad en la Feria Yucatán Xmatkuil, que contempla vigilancia en el recinto y sus accesos, orden vial en las carreteras, atención médica y protección civil para garantizar la seguridad de los visitantes.