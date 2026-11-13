Campesino muere atropellado cuando se dirigía a su milpa en Felipe Carrillo Puerto

Un campesino perdió la vida la mañana de este viernes, luego de ser atropellado por una camioneta cuando se dirigía a su milpa a bordo de un triciclo, sobre la carretera federal 293, en el tramo Chunhuhub-Polyuc.

El accidente fue reportado a través del número de emergencias, luego de que se alertara sobre una persona atropellada a un costado de la vía, por lo que se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja para atender al lesionado.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se desplazaba en su triciclo cuando fue embestido por una camioneta que transitaba por la carretera. Debido al impacto, salió proyectado hacia un costado de la vía, donde quedó gravemente herido.

A su llegada, los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el campesino ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Policía Municipal, destacamentados en la comunidad de Chunhuhub, procedieron a acordonar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el lugar se esperaba la intervención de la Guardia Nacional y del personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizarían las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones de la Fiscalía, donde se practicaría la necropsia de ley.