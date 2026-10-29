Antes del Buen Fin, Yucatán acumula más de mil reclamaciones por posibles fraudes financieros

Casi tres de cada diez reclamaciones financieras registradas en Yucatán durante el primer semestre del 2026 estuvieron relacionadas con posibles fraudes. La cifra cobra relevancia ante la temporada de descuentos: el Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre y, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las quejas suelen aumentar en los últimos meses del año.

Entre enero y junio, la Condusef atendió 4 mil 121 reclamaciones en el estado, un aumento de 11.2 por ciento respecto al mismo periodo del 2025. El 28.8 por ciento estuvo vinculado con posibles fraudes, principalmente consumos que las personas usuarias dijeron no haber realizado, ya fuera en establecimientos o por internet.

La categoría señala una posible irregularidad reportada por el cliente; no significa, por sí sola, que exista una resolución definitiva sobre cada caso.

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El informe federal también muestra que la banca múltiple concentró 61.4 por ciento de las reclamaciones recibidas en Yucatán. Entre las quejas contra ese sector, los consumos no reconocidos, las compras por internet desconocidas y las solicitudes de cancelación de productos que no fueron atendidas estuvieron entre las principales causas. Mérida concentró 82.1 por ciento de las reclamaciones del estado.

Más quejas

La temporada comercial puede añadir presión. Osmaida Santiago Leonel, titular de la unidad de atención de Condusef en Yucatán, señaló que las acciones de defensa y las quejas aumentan entre 7 y 10 por ciento durante noviembre y diciembre.

Explicó que en esos meses crece el uso de tarjetas y también se presentan inconformidades por promociones o plazos que algunos comercios e instituciones no respetan. El porcentaje se refiere al periodo de fin de año, que incluye distintas fechas de consumo; no corresponde exclusivamente al Buen Fin.

Los antecedentes de una edición muestran que las quejas pueden surgir incluso cuando no se trata de un robo de datos. En el 2024, durante los primeros días del Buen Fin, Condusef reportó tres reclamaciones en Yucatán, todas por promociones de meses sin intereses que no se aplicaron. El entonces delegado indicó que los casos fueron resueltos después de que los usuarios detectaron el problema y lo reportaron. En esa misma temporada, la dependencia llamó a proteger los datos financieros ante los riesgos de clonación de tarjetas y robo de identidad.

Problema financiero

Las cifras disponibles permiten dimensionar el problema financiero en el estado, pero no aíslan cuántas reclamaciones por fraude ocurren específicamente durante el Buen Fin. El dato más reciente corresponde a todo el primer semestre, mientras que el aumento de 7 a 10 por ciento abarca la temporada de noviembre y diciembre. Por ello, no se puede atribuir ese crecimiento solo a las compras de la campaña.

Entre los riesgos de las compras digitales están las páginas falsas que imitan a tiendas conocidas y los enlaces enviados por correo, mensajes de texto o redes sociales. La Profeco recomienda ingresar directamente al sitio oficial del comercio, revisar sus datos de contacto y políticas de devolución, y desconfiar de precios demasiado bajos o de ofertas que exigen pagar de inmediato.

Una dirección que comienza con HTTPS tampoco garantiza, por sí sola, que la tienda sea legítima. La edición 16 del Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre.

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Engaños por teléfono

También hay engaños por teléfono o mensaje. Los estafadores se hacen pasar por empleados bancarios y dicen que detectaron cargos sospechosos para obtener contraseñas, el número de identificación personal (NIP) o códigos de verificación. La recomendación es no compartir esos datos ni abrir enlaces recibidos en esos mensajes; para comprobar un movimiento, hay que entrar a la aplicación bancaria o llamar al número oficial del banco.

En las tiendas físicas, la Condusef recomienda mantener la tarjeta a la vista, verificar el monto antes de autorizar el pago y comprobar que la tarjeta devuelta sea la propia. Si la terminal indica que ocurrió un error, conviene revisar primero los movimientos bancarios antes de volver a pagar, pues el cargo pudo haberse realizado.

Las tarjetas digitales con códigos temporales y la revisión frecuente de la cuenta pueden ayudar a detectar operaciones desconocidas.

Si aparece un cargo no reconocido, el usuario debe comunicarse cuanto antes con su banco, solicitar el bloqueo de la tarjeta cuando sea necesario e iniciar una aclaración.

También puede pedir orientación a la Condusef mediante sus canales oficiales. En caso de robo de información o de otros delitos, corresponde presentar la denuncia ante la autoridad competente.