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Buen Fin 2026 llena de compradores las calles del Centro Histórico de Mérida

Tiendas y comercios registran una alta afluencia de personas este sábado, quienes recorren el primer cuadro de la capital yucateca en busca de descuentos y promociones; el movimiento también genera mayor tránsito peatonal y vehicular.

Por Redacción Por Esto!

14 de nov de 2026

1 min

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Buen Fin 2026 llena de compradores las calles del Centro Histórico de Mérida
Buen Fin 2026 llena de compradores las calles del Centro Histórico de Mérida / Por Esto!

El movimiento comercial por el Buen Fin 2026 se hizo notar este sábado en el Centro Histórico de Mérida, donde las calles lucieron concurridas por cientos de personas que salieron a buscar ofertas en distintos establecimientos.

Desde las primeras horas de la jornada, compradores recorrieron el primer cuadro de la ciudad para aprovechar las promociones de tiendas departamentales, comercios y otros negocios que participan en esta temporada de descuentos.

La vigilancia incluye videovigilancia, atención de reportes y apoyo vial

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La afluencia de clientes también se reflejó en los alrededores de las zonas comerciales, donde el tránsito de peatones y vehículos aumentó conforme avanzó el día.

Ante la concentración de personas y el movimiento vehicular, se recomienda a quienes tengan previsto acudir al Centro de Mérida tomar precauciones, salir con anticipación y considerar posibles congestionamientos en las vialidades de la zona.

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