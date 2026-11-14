Trump critica suspensión de la pena de muerte en California y arremete contra el gobernador Gavin Newsom

Donald Trump lanzó críticas contra el gobernador de California, Gavin Newsom, por su decisión de mantener suspendidas las ejecuciones de las 563 personas que permanecen en el corredor de la muerte de ese estado.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos calificó la medida como un retroceso para la justicia estadounidense y cuestionó la actuación del mandatario estatal, a quien llamó incompetente e insensible.

Trump sostuvo que entre los condenados hay personas responsables de múltiples asesinatos y consideró que la decisión representa un agravio para los familiares de las víctimas. También manifestó su expectativa de que la determinación sea revertida.

¿Qué dijo Trump sobre los 563 condenados a muerte en California?

En su publicación, Trump aseguró que algunos de los reclusos condenados a muerte cometieron asesinatos en repetidas ocasiones y consideró que la suspensión de las ejecuciones les concede un beneficio que, desde su perspectiva, no deberían recibir.

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El mandatario estadounidense también hizo referencia a las familias de las víctimas, al señalar que la decisión de Newsom ha provocado una profunda afectación entre quienes perdieron a sus seres queridos por actos violentos.

De acuerdo con el mensaje, el presidente considera que los procesos judiciales deberían continuar su curso y que las resoluciones sobre estos casos deben prevalecer dentro del sistema legal.

Trump espera que la decisión de Newsom sea revertida

Al finalizar su mensaje en Truth Social, Donald Trump expresó su deseo de que la determinación del gobernador californiano sea revocada.

La confrontación pública vuelve a colocar en el debate la aplicación de la pena capital en Estados Unidos, así como las diferencias entre las autoridades estatales y federales sobre el castigo para personas condenadas por delitos graves.

Trump firmó su publicación como presidente de Estados Unidos y reiteró su rechazo a la suspensión de las ejecuciones en California.

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