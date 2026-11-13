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SSP Yucatán refuerza vigilancia por el Buen Fin 2026 en Mérida y municipios

El operativo de seguridad por el Buen Fin 2026 se mantiene del 13 al 17 de noviembre, con recorridos y presencia policial en zonas comerciales de Mérida y municipios de Yucatán

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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La vigilancia incluye videovigilancia, atención de reportes y apoyo vial
La vigilancia incluye videovigilancia, atención de reportes y apoyo vial / Especial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán implementa un operativo especial de vigilancia y prevención con motivo del Buen Fin 2026, que se realiza del 13 al 17 de noviembre, con el objetivo de brindar seguridad a los consumidores, comerciantes y trabajadores durante esta jornada comercial.

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Como parte de las acciones, elementos de la corporación mantienen presencia en las principales zonas comerciales de Mérida y el interior del estado, en coordinación con las Policías Municipales, para prevenir incidentes y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la población.

El operativo también contempla el apoyo de los sistemas de videovigilancia, la atención de reportes ciudadanos y labores de apoyo vial para facilitar la movilidad en los alrededores de plazas comerciales, establecimientos y otros puntos con mayor afluencia de compradores.

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La SSP exhortó a la ciudadanía a acercarse a los agentes policiales en caso de necesitar orientación o apoyo durante sus compras.

Asimismo, recordaron que el número de emergencias 9-1-1 permanece disponible para reportar cualquier situación que requiera atención inmediata.

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