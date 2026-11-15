Corazón, cáncer y diabetes cobran más de 6 mil vidas en Yucatán

Las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes provocaron en conjunto 6 mil 586 muertes en Yucatán durante el 2025, lo que las colocó como las tres principales causas de fallecimiento en el estado, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los padecimientos cardíacos encabezaron la lista con 3 mil 299 defunciones, cantidad superior a la suma de las registradas por cáncer y diabetes. Las cifras reflejan el peso de estas enfermedades en la mortalidad de los yucatecos, aunque el informe no permite establecer cuántos decesos pudieron prevenirse con atención médica oportuna.

En segundo lugar se ubicaron los tumores malignos, con mil 853 fallecimientos; la diabetes mellitus ocupó el tercero, con mil 434. La diferencia entre el primer y el segundo lugar fue de mil 446 muertes. En otras palabras, por cada 10 decesos atribuidos al cáncer, se registraron aproximadamente 18 relacionados con males del corazón.

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El comportamiento de las principales causas de muerte también presentó diferencias por sexo. Durante el 2025, los males cardíacos provocaron mil 748 decesos entre hombres y mil 551 entre mujeres, una diferencia de 197 casos. Así, los varones concentraron aproximadamente el 53% y la población femenina el 47% restante.

Los tumores malignos tuvieron mayor presencia entre las mujeres: el Inegi contabilizó mil seis fallecimientos por esta causa, frente a 847 entre hombres. La diferencia fue de 159, es decir, las mujeres concentraron alrededor del 54.3% de las defunciones por cáncer, mientras que los hombres, el 45.7%.

Estos porcentajes describen la distribución de las muertes, no equivalen a tasas de mortalidad. Por ello, no permiten concluir por sí solos qué grupo presenta mayor riesgo de fallecer por cada enfermedad.

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El reporte identificó otros padecimientos con presencia importante en las estadísticas. Las enfermedades del hígado ocuparon el cuarto lugar, con mil 17 defunciones. Entre la población masculina fue la tercera causa de muerte. En quinto sitio aparecen la influenza y la neumonía, que en conjunto causaron 887 defunciones.

La suma de las cinco categorías da un total de 8 mil 490 defunciones en Yucatán. Sin embargo, para determinar qué proporción representan respecto a toda la mortalidad estatal es necesario conocer el total de decesos en la entidad durante el 2025.