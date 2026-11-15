Cancelan vuelos de Mérida a Miami y afectan a cientos de pasajeros

Más de un centenar de pasajeros se quedó sin viajar de Mérida a Miami por la cancelación de un vuelo de American Airlines (AA), mientras otras dos operaciones de United Airlines también fueron suspendidas, con una afectación estimada de 300 viajeros.

Aunque las conexiones con Estados Unidos comienzan a normalizarse, las demoras y reprogramaciones mantienen a usuarios a la espera de nuevas fechas para llegar a sus destinos.

Óscar Carrillo Maldonado, administrador del Aeropuerto Internacional de Mérida, informó que las restricciones recientes en el espacio aéreo estadounidense provocaron alteraciones principalmente en vuelos internacionales, con cancelaciones y cambios de horario que repercuten en los itinerarios.

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Una de las mayores afectaciones se registró en la conexión de American Airlines con Miami, Florida. El vuelo AA2131, cuya salida estaba programada para las 12:00 horas, fue cancelado, con 123 pasajeros afectados.

Entre ellos se encontraba un grupo de instructores y nadadores procedentes de Tabasco que viajaba a EE.UU. para participar en un campamento de entrenamiento de dos semanas. Los deportistas pertenecen a la escuela de natación Orcas y tenían previsto continuar su preparación en estilo libre.

Enoc Solórzano Ramos, Cristian Madrid y Adrián Herrera figuraban entre los integrantes del grupo que acudió a la terminal aérea para realizar el viaje. Sin embargo, la suspensión de la operación obligó a modificar sus planes. De acuerdo con información proporcionada, su salida fue reprogramada para mediados de esta semana.

Otras suspensiones

Las afectaciones alcanzaron a United Airlines, que canceló el vuelo 1426, cuya llegada a Mérida estaba prevista para las 19:00 horas del viernes. La suspensión repercutió en la salida programada del vuelo 2685 durante las primeras horas de la jornada siguiente, por lo que tampoco pudo realizarse.

El reporte aeroportuario estima que ambas cancelaciones afectaron a unos 300 pasajeros, aproximadamente 150 del vuelo de llegada y otros 150 del de salida. Las aeronaves utilizadas en estas operaciones tienen una capacidad habitual cercana a 180 asientos, aunque no viajaban con ocupación completa.

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Carrillo Maldonado explicó que la recuperación de los servicios internacionales se desarrolla de manera gradual, conforme se restablecen las condiciones para operar las distintas rutas.

No todas las operaciones afectadas fueron canceladas. Un vuelo procedente de Orlando, Florida, logró completar su recorrido después de un retraso de aproximadamente tres horas. La aeronave pudo despegar y aterrizar tras reanudarse las operaciones nocturnas, con lo que se evitó la suspensión definitiva.

En otras rutas hacia EE.UU. también se mantuvo la vigilancia sobre los itinerarios. El vuelo 754 de Viva conservó su salida prevista para las 12:07 horas, mientras que otra operación de la compañía, identificada con el número 2929 y destino a Dallas, estaba programada para las 14:50 horas.

Sin embargo, la recuperación paulatina de los vuelos no resolvió de inmediato la situación de quienes perdieron sus conexiones y tuvieron que gestionar una nueva reservación. Entre las 10:00 y las 12:00 horas se observó una concentración importante de viajeros en las áreas de abordaje de la terminal meridana, mientras continuaban los trámites de reprogramación.

La administración aeroportuaria y las aerolíneas mantienen el seguimiento de las rutas internacionales para recuperar los itinerarios afectados por la contingencia.