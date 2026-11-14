Con yoga, Diego Castañón evade crisis turística en Tulum

Mientras el Gobierno federal reconoce problemas acumulados que han deteriorado la competitividad turística de Tulum, la administración del presidente municipal, Diego Castañón Trejo, vuelve a quedar bajo cuestionamiento por sus prioridades. En medio del cierre de establecimientos, la caída de la actividad comercial y los antecedentes de violencia que han afectado la imagen internacional de la ciudad, el Edil promovió una clase de yoga en la playa (a la cual no asistió) una actividad recreativa que contrasta con la urgencia de implementar medidas económicas y turísticas de mayor alcance.

Las declaraciones de la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, sobre cuatro años de dificultades en el destino colocan en el centro del debate la gestión municipal.

“Tulum no son unos meses que llevan con menor cantidad de turistas, son años. Es un destino donde no se ha reinventado, donde le falta infraestructura, donde hoy se tienen planes de movilidad nuevos, donde Fonatur está haciendo un diagnóstico de servicios urbanos, resaltó la funcionaria en días recientes.

Aunque Castañón Trejo asumió la Presidencia municipal en 2023 y no ha gobernado durante todo ese periodo, buena parte de la etapa señalada coincide con su administración. La pregunta es ¿qué resultados concretos ha entregado su mandato para revertir el deterioro turístico, recuperar la confianza de los visitantes y frenar el debilitamiento de la economía local?

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El problema no se limita a una percepción negativa. De acuerdo con las cifras turísticas correspondientes al periodo del 31 de octubre al 6 de noviembre, Tulum registró una ocupación hotelera de apenas 58.3%, mientras que las rentas vacacionales alcanzaron el 46%.

Estos indicadores afectan a un destino que cuenta con 239 hoteles, 11 mil 993 habitaciones y más de 3 mil 500 propiedades activas destinadas al alojamiento turístico.

A ello se suman los cierres recientes de dos sucursales de Subway, un Starbucks, OXXO y una sucursal bancaria, además de comerciantes que han tenido que reducir sus rentas hasta en 50 por ciento para evitar que sus locales permanezcan vacíos.

La inseguridad también forma parte del historial que debe examinarse. Un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación registra que las denuncias por violencia familiar en Tulum pasaron de 172 en el 2021 a 215 en el 2022 y 273 en el 2023, mientras que las denuncias por violación aumentaron de 26 a 36 entre 2021 y 2022 y se mantuvieron en 36 durante el 2023.

Aunque estos datos abarcan distintas administraciones y no demuestran por sí solos un incremento sostenido de todos los delitos, evidencian problemas de seguridad que el municipio arrastraba cuando Castañón Trejo llegó al poder.

El contraste resulta todavía más evidente porque el propio Gobierno federal ha tenido que desplegar una estrategia de seguridad en Quintana Roo. En julio de 2026, las autoridades federales informaron que Tulum había acumulado dos meses, mayo y junio, sin homicidios dolosos, como parte de una reducción reciente de la violencia letal. Este avance no elimina los episodios anteriores ni las afectaciones que la inseguridad pudo causar a la reputación turística, pero obliga a evaluar el problema con cifras históricas y no solamente con discursos políticos.

Frente a este escenario, el Ayuntamiento realizó ayer una clase gratuita de yoga en Playa Conchita, organizada por la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en colaboración con un gimnasio.

La actividad, programada a las siete de la mañana, forma parte de las acciones municipales para incentivar el uso recreativo de las playas; sin embargo, el mismo Edil brilló por su ausencia en un evento que él mismo promocionó como parte de una estrategia de promoción en plena crisis turística, la cual alimenta el cuestionamiento sobre las prioridades de una administración que todavía tiene pendiente demostrar cómo piensa recuperar negocios, fortalecer el empleo y devolver dinamismo a uno de los principales motores económicos de Quintana Roo.

La crítica no está dirigida contra la práctica del yoga ni contra quienes participaron en la actividad, sino contra la distancia entre la magnitud de los problemas económicos y las respuestas visibles del Gobierno municipal.

Después de años de dificultades, Tulum necesita algo más que eventos para proyectar una imagen positiva: requiere una estrategia verificable de recuperación turística, servicios públicos eficientes, seguridad y condiciones que permitan a los negocios sobrevivir.

Dueños de negocios señalan la falta de liquidez, menos paseantes y gastos de operación insostenibles / Edgar Silva

Bajo flujo de visitantes

Las cifras oficiales y los reportes sectoriales permiten dimensionar la gravedad del panorama que atraviesa Tulum. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), al 14 de octubre de 2026, la ocupación hotelera promedio de Tulum cayó de 72.67 por ciento durante el periodo enero-julio del 2025 a 63.69 en el mismo lapso del 2026, una pérdida de 8.98 puntos porcentuales.

La situación también se refleja en el Aeropuerto Internacional de Tulum, donde las cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil muestran que el movimiento de pasajeros pasó de 426 mil entre enero y agosto del 2025 a 283 mil en igual periodo del 2026.

A ello se suma la caída de visitantes a la zona arqueológica, que pasó de 74 mil 385 en septiembre del 2024 a 22 mil 100 en septiembre del 2026, una contracción de aproximadamente 70.3%.

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Rezago

El rezago social constituye otro desafío que no puede quedar fuera de la discusión. Según la medición municipal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), correspondiente al 2020, el 61.8 por ciento de la población de Tulum se encontraba en situación de pobreza y el 18.8, en pobreza extrema.

El organismo también documentó que el 72.8% carecía de acceso a la seguridad social, el 38.1 presentaba carencias por servicios básicos en la vivienda y el 28.6 carecía de acceso a servicios de salud.

Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 46 mil 721 habitantes y registró que solamente el 68.9 por ciento de las viviendas particulares habitadas disponía de agua entubada, mientras que el 7.3% tenía piso de tierra.

Mientras la ocupación hotelera pierde terreno, disminuye el movimiento aeroportuario y los comerciantes reportan dificultades para mantenerse operando, las actividades recreativas pueden contribuir a la convivencia y promoción del destino, pero no sustituyen una política integral de recuperación.

El desafío para el Gobierno municipal es demostrar, con resultados verificables y no únicamente con eventos públicos, cómo está contribuyendo a resolver los problemas de Tulum.