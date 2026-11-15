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Quintana Roo / Cancún

Aeropuerto de Cancún programa 462 operaciones aéreas para este 15 de noviembre

Un total de 29 aerolíneas tienen operaciones programadas durante esta jornada en el Caribe Mexicano.

Por Redacción Por Esto!

15 de nov de 2026

1 min

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Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica concentran parte de las conexiones internacionales desde Cancún
Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica concentran parte de las conexiones internacionales desde Cancún / POR ESTO!

El Aeropuerto Internacional de Cancún tiene programadas 462 operaciones aéreas para este domingo 15 de noviembre de 2026, de las cuales 234 corresponden a llegadas y 228 a salidas, con conexiones nacionales e internacionales.

De acuerdo con el desglose de operaciones, de las 234 llegadas previstas, 81 corresponden a vuelos nacionales y 153 a internacionales. En cuanto a las salidas, 77 tienen como destino otras ciudades del país y 151 se dirigen al extranjero.

El Aeropuerto Internacional de Cancún amaneció el sábado con largas filas de pasajeros afectados por las modificaciones en los vuelos.

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La actividad aérea contempla conexiones con 21 destinos nacionales, entre ellos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, Chihuahua y Tuxtla Gutiérrez.

En el ámbito internacional, se tienen programados vuelos hacia ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica y Sudamérica, entre ellas Miami, Nueva York, Toronto, Vancouver, Londres, Madrid, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Estambul y Frankfurt.

La terminal aérea ya presenta afectaciones por la suspensión de vuelos.

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Para esta jornada, 29 aerolíneas tienen operaciones programadas en la terminal aérea, entre ellas Aeroméxico, American Airlines, United Airlines, Air Canada, Delta, Copa Airlines, Avianca, British Airways, Turkish Airlines, Viva Aerobús y Volaris.

El movimiento refleja la conexión del Caribe Mexicano con distintos mercados nacionales e internacionales, mediante una amplia oferta de rutas que enlazan a Cancún con ciudades de América, Europa y otras regiones.

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