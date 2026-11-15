Frente Frío 5 mantendrá lluvias y ambiente fresco en Campeche

El Frente Frío 5, que se extiende con características de estacionario sobre el norte del Estado de Campeche y el resto de la península de Yucatán, genera lluvias de moderadas a fuertes y un descenso en las temperaturas, por lo que el ambiente fresco se mantendrá hasta el próximo lunes.

Los pronósticos meteorológicos indican que durante este fin de semana prevalecerán condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado, temperaturas cálidas durante el día y templadas por la noche y madrugada, así como lluvias de ligeras a moderadas, con fuertes precipitaciones puntuales, especialmente en el sureste del Estado, acompañadas de rachas de viento.

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El sistema frontal se extiende desde las Bahamas hasta el norte de la Península de Yucatán y presenta características de estacionario sobre el sur del Golfo de México, donde se encuentra asociado con un centro de baja presión sobre la Sonda de Campeche.

Esta interacción favorece el desarrollo de nubosidad y precipitaciones en la región peninsular.

La circulación de alta presión asociada con la masa de aire frío se extiende desde el centro y este de Estados Unidos hacia el Golfo de México, lo que favorece vientos de componente norte sobre la Península de Yucatán, mientras dicha masa de aire modifica gradualmente sus características térmicas.

Para el Estado de Campeche se pronostican tormentas moderadas dispersas, con acumulados de entre cinco y 25 milímetros en gran parte del territorio. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y 32 grados, mientras que las mínimas previstas para hoy serán de entre 16 y 25 grados. Los vientos serán del este-noreste, con velocidades de 10 a 35 kilómetros por hora.

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En cuanto a los registros del día anterior, las temperaturas más elevadas se presentaron en el municipio Carmen, con una máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 23.

Le siguieron las cabeceras municipales de Campeche, Champotón, Seybaplaya, Escárcega y Candelaria, donde los termómetros alcanzaron máximas de 33 grados y mínimas de 22.

En los municipios Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché, Hopelchén y Calakmul se registraron temperaturas máximas de 32 grados centígrados, con mínimas de entre 20 y 21 grados.

Las lluvias podrían prolongarse durante los próximos días debido a una vaguada inducida por un sistema frontal en el Golfo de México. Ante estas condiciones, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seproci) recomendó a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos.