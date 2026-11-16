Familias abarrotan la Feria Xmatkuil 2026 durante el puente de noviembre

La Feria Internacional Yucatán Xmatkuil 2026 registró desde el mediodía de ayer una amplia afluencia de visitantes, mayormente familias, que aprovecharon el descanso dominical y el subsecuente puente de este lunes para recorrer los pasillos y las atracciones.

La gran afluencia de visitantes pudo observarse desde el estacionamiento, donde los cajones más cercanos al acceso del recinto ya se encontraban ocupados. Por ello, muchos tuvieron que utilizar espacios más alejados. Sin embargo, esto no frenó la llegada de personas, quienes continuaron arribando durante las primeras horas de la tarde para participar en las actividades de la feria.

Entre los espacios con mayor concurrencia durante la tarde estuvo El Castillo, donde se ofrece un espectáculo temático. Para la función del mediodía, la fila de acceso se extendía por la zona de espera y las inmediaciones del recinto.

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En cuanto a la taquilla, la escena era muy similar, con una extensa fila que se prolongaba por la calle principal del recinto ferial, donde numerosas familias esperaban para conseguir sus accesos.

En contraste, la zona de juegos mecánicos apenas comenzaba a operar. Estas atracciones, que suelen concentrar a numerosos visitantes durante la noche, cobran mayor atractivo con el despliegue de luces y el bullicio que invita a quienes recorren la feria a acercarse.

El resto de los espacios, como las naves ganadera y comercial, así como los módulos del Gobierno del Estado, mantuvieron una afluencia constante de visitantes. En particular, los puestos comerciales atendieron a las personas que se acercaban a conocer productos como ropa, joyería, perfumes y novedades.

Asimismo, los puestos de comida comenzaban a recibir a sus primeros comensales, al igual que la zona de restaurantes, aunque con menor afluencia.

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Ayer trascendió la cancelación de la primera corrida de toros de la feria, debido a las suspensiones provisionales concedidas por jueces federales a raíz de los amparos promovidos por organizaciones defensoras de los animales, como Animal Heroes y PETA.

Los encargados de la fiesta brava anunciaron que la corrida será reprogramada, aunque no precisaron una nueva fecha.

Debido al puente de este lunes, se espera que la feria reciba una gran cantidad de visitantes, al igual que durante el fin de semana, cuando destacó la afluencia registrada durante los conciertos de Carín León y El Buki, que convocaron a numerosos fanáticos yucatecos.