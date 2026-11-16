Hallan cráneos humanos frente a dos viviendas en Hoctún, Yucatán

Dos familias del centro de Hoctún, Yucatán, se llevaron una sorpresa durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, luego de encontrar presuntos cráneos humanos, cruces, tierra y flores colocados frente a las entradas de sus viviendas, en un hecho que relacionaron con un posible ritual de brujería.

El hallazgo ocurrió en la calle 29, entre 22 y 24, cuando una mujer de 38 años observó desde una ventana los objetos abandonados frente a su domicilio. Al salir para avisarle a su madre, de 57 años, quien vive en el predio contiguo, descubrió que en esa segunda entrada también habían dejado restos óseos y elementos similares.

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Las dos mujeres señalaron que desconocen quién pudo colocar los objetos y aseguraron no tener sospechas sobre alguna persona en particular. Ante la situación, un comandante de la Policía Municipal permaneció en el sitio para resguardar el área y esperar la intervención de las autoridades correspondientes.

Mientras se realizan las diligencias para determinar el origen de los restos y esclarecer lo ocurrido, las familias realizaron oraciones, rociaron agua bendita en las entradas y al interior de sus viviendas, además de anunciar que encenderían un cirio bendecido como parte de sus acciones ante el inquietante hallazgo.