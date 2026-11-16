Síguenos

Última hora

México/Sucesos

Detienen en Jalisco a presunto operador de Los R relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Yucatán / Sucesos

Hallan cráneos humanos frente a dos viviendas en Hoctún, Yucatán

Los restos óseos fueron encontrados junto a cruces, tierra y flores en la calle 29 entre 22 y 24; las familias desconocen quién dejó los objetos y las autoridades deberán esclarecer su origen.

Por Redacción Por Esto!

16 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Hallan cráneos humanos frente a dos viviendas en Hoctún, Yucatán
Hallan cráneos humanos frente a dos viviendas en Hoctún, Yucatán / Por Esto!

Dos familias del centro de Hoctún, Yucatán, se llevaron una sorpresa durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, luego de encontrar presuntos cráneos humanos, cruces, tierra y flores colocados frente a las entradas de sus viviendas, en un hecho que relacionaron con un posible ritual de brujería.

El hallazgo ocurrió en la calle 29, entre 22 y 24, cuando una mujer de 38 años observó desde una ventana los objetos abandonados frente a su domicilio. Al salir para avisarle a su madre, de 57 años, quien vive en el predio contiguo, descubrió que en esa segunda entrada también habían dejado restos óseos y elementos similares.

Muere hombre ahogado en el muelle de Telchac Puerto, Yucatán

Noticia Destacada

Muere hombre ahogado en el muelle de Telchac Puerto, Yucatán

Las dos mujeres señalaron que desconocen quién pudo colocar los objetos y aseguraron no tener sospechas sobre alguna persona en particular. Ante la situación, un comandante de la Policía Municipal permaneció en el sitio para resguardar el área y esperar la intervención de las autoridades correspondientes.

Mientras se realizan las diligencias para determinar el origen de los restos y esclarecer lo ocurrido, las familias realizaron oraciones, rociaron agua bendita en las entradas y al interior de sus viviendas, además de anunciar que encenderían un cirio bendecido como parte de sus acciones ante el inquietante hallazgo.

Bomberos se sumaron al rescate del adulto mayor en Izamal

Noticia Destacada

Rescatan a adulto mayor que cayó en un pozo de 20 metros de profundidad en Izamal

Te puede interesar