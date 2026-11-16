Bancos de niebla y lluvias con actividad eléctrica afectarán a Quintana Roo este 16 de noviembre

Bancos de niebla en distintas zonas de Quintana Roo, así como lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, se prevén durante este lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el Boletín Meteorológico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc).

A través de un aviso, la dependencia informó que entre las 07:00 y las 10:00 horas se detectarían bancos de niebla en diferentes puntos del estado, los cuales podrían reducir la visibilidad tanto en tramos carreteros como en zonas urbanas, por lo que pidió a la población tomar precauciones al conducir.

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De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el golfo de México, en combinación con un sistema de alta presión ubicado sobre el sureste de Estados Unidos, favorecerá condiciones de cielo parcialmente nublado, con incremento de nubosidad y lluvias durante el transcurso del día.

Las precipitaciones podrían acumular entre 5 y 25 milímetros, con intervalos de chubascos y actividad eléctrica. Además, se espera ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 31 y 38 grados Celsius en distintos municipios.

En Cancún se pronostican temperaturas máximas de 31 a 33 grados, con sensación térmica de 36 grados Celsius; mientras que en Lázaro Cárdenas podrían alcanzar entre 36 y 38 grados, con sensación térmica de hasta 41 grados.

Para Playa del Carmen se esperan temperaturas de 32 a 34 grados, mientras que en Tulum y Puerto Morelos oscilarán entre 31 y 33 grados. En Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Bacalar también se prevén lluvias, con posibilidad de precipitaciones puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Asimismo, se pronostican vientos del noreste y este de entre 15 y 25 kilómetros por hora, con rachas más fuertes que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en las zonas costeras, además de oleaje de uno a dos metros de altura.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones al transitar por carreteras durante la presencia de niebla, mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar medidas preventivas ante las lluvias y posibles descargas eléctricas.