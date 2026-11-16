Presidenta Sheinbaum inicia gira en China: presentará el Plan México ante líderes de la APEC y se reunirá con Xi Jinping

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició este lunes su agenda de trabajo en Shenzhen, China, donde participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Como parte de sus primeras actividades, la mandataria sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana que radican en ese país, a quienes reconoció por su trayectoria y contribución fuera del territorio nacional.

Durante la reunión, Sheinbaum destacó la importancia de mantener los vínculos entre los mexicanos que viven en el extranjero y el desarrollo económico y social de México.

También entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua.

Sheinbaum presentará el Plan México ante las economías de la APEC

En declaraciones a medios de comunicación, la presidenta adelantó que aprovechará su participación en el foro para exponer el Plan México ante representantes de las 21 economías que integran la APEC.

Explicó que su propuesta busca impulsar un modelo económico que no se limite a facilitar la llegada de inversiones extranjeras, sino que coloque a las personas y su bienestar en el centro del desarrollo nacional.

La mandataria señaló que México cuenta con un modelo propio que busca generar oportunidades económicas y fortalecer la relación entre la inversión, el crecimiento y las condiciones de vida de la población.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum participará en el APEC CEO Summit y sostendrá encuentro con la comunidad mexicana en China

¿Con quiénes se reunirá Claudia Sheinbaum en China?

La agenda presidencial contempla para el martes 17 de noviembre, tiempo local, encuentros bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Además, Sheinbaum participará como oradora principal en el APEC CEO Summit, encuentro que reúne a más de mil empresarios destacados de la región Asia-Pacífico.

Entre las actividades previstas también figuran reuniones con representantes de Singapur y con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Quiénes acompañan a Sheinbaum en su gira por China?

La delegación mexicana está integrada por funcionarios de distintas áreas del Gobierno federal, entre ellos Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Roberto Velasco, titular de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Luz Elena González, secretaria de Energía.

También participan Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; David Kershenobich, secretario de Salud, y Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.

A la comitiva se suma Jesús Seade, embajador de México ante la República Popular China.

La participación de Sheinbaum en la APEC representa una oportunidad para presentar las prioridades económicas de México ante gobiernos y empresarios de la región, además de fortalecer los contactos diplomáticos y comerciales con las principales economías de Asia-Pacífico.

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