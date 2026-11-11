Noche de las Estrellas llegará al Zoológico Animaya de Mérida con 98 actividades gratuitas

La Noche de las Estrellas llegará este año al Parque Zoológico Animaya, con una programación de 98 actividades gratuitas bajo el lema Conexión cósmica: el elemento clave.

La jornada incluirá talleres, charlas, conferencias, observaciones con telescopios, explicaciones del cielo con apuntadores láser y presentaciones artísticas, con la participación de más de 279 voluntarios.

El director del Museo de Historia Natural, Juan José Durán Nájera, informó que las actividades se distribuirán en 13 carpas y distintos espacios del zoológico, como el felinario, el auditorio y la estela, además de las instalaciones propias de Animaya.

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Los asistentes podrán consultar horarios, ubicaciones y programación mediante un código QR y un mapa que se difundirá en las redes sociales de las agrupaciones participantes y en la página de Facebook Noche de las Estrellas Mérida.

La cita será este sábado 14 de noviembre, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche, con entrada y actividades completamente gratuitas.

El cambio de sede responde al crecimiento de la convocatoria. Después de registrar poco más de 2 mil asistentes en su primera edición, en el 2009, y superar los 10 mil participantes durante las transmisiones virtuales de 2020 y 2021, el encuentro alcanzó 15 mil 851 visitantes hace dos años en el Parque Zoológico del Centenario, cifra que evidenció las limitaciones de espacio. Por ello, los organizadores optaron por Animaya, donde esperan alcanzar una asistencia similar.

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La jornada está dirigida a personas de todas las edades, desde niños de preescolar hasta adultos mayores, con actividades recreativas y prácticas para acercar la astronomía y el conocimiento científico a las familias.

La iniciativa se realizará simultáneamente en más de 125 sedes de México y seis espacios internacionales, como parte de un esfuerzo de divulgación científica. Todas las actividades serán gratuitas.