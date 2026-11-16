Libre Cinema Festival lleva cine independiente a Mérida hasta el 21 de noviembre

La edición número 12 del Libre Cinema Festival comenzó actividades en Mérida con una programación que se extenderá hasta el próximo 21 de noviembre. El encuentro incluye películas independientes, reuniones con realizadores y propuestas cinematográficas que difícilmente encuentran espacio en las salas comerciales, en una apuesta por acercar al público yucateco otras formas de hacer y contar historias.

Durante la inauguración, la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Patricia Martín Briceño, destacó la trayectoria del festival y la importancia de mantener espacios para la exhibición de propuestas cinematográficas distintas en Yucatán.

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Subrayó que el encuentro se ha consolidado como una plataforma para acercar al público obras que no suelen formar parte de las carteleras comerciales y que, incluso, difícilmente pueden encontrarse en las plataformas de streaming.

También señaló que sostener iniciativas independientes requiere un esfuerzo constante, particularmente por la necesidad de encontrar recursos y espacios para dar continuidad a los proyectos.

La película encargada de inaugurar esta edición fue Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Tania Hernández Velasco, quien acudió a Mérida para presentar el trabajo que codirigió con su hermano, Semillites Hernández Velasco.

La realizadora explicó que la producción surgió de cuestionamientos sobre el rechazo hacia sus propios cuerpos y la manera en que las identidades de género y otras construcciones sociales condicionan la forma de relacionarse con ellos.

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Hernández Velasco recordó que su primera película, Titixe, fue presentada en una edición anterior del festival. A partir de conversaciones con integrantes de la comunidad, comenzaron a surgir preguntas que dieron origen a este nuevo proyecto.

Martín Briceño destacó que, además de respaldar festivales como Libre Cinema, la dependencia ha impulsado la llegada de muestras y ciclos cinematográficos que anteriormente no tenían presencia en Yucatán, así como actividades de capacitación y encuentros con cineastas, guionistas y directores.

Entre estas iniciativas, mencionó la colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica para ofrecer formación especializada.

Las funciones del Libre Cinema Festival continuarán hasta el 21 de noviembre. El acceso tendrá una cuota simbólica y permitirá al público conocer propuestas de realizadores nacionales e internacionales, además de participar en encuentros con algunos de los creadores invitados.