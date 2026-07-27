Muestra de la Cineteca Nacional llega a Mérida: conoce la cartelera de películas

La 79.ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional llegó a Mérida con una programación integrada por 13 películas de distintos países que podrán disfrutarse de manera gratuita durante tres semanas.

Las funciones se realizarán en la Cineteca del Teatro Armando Manzanero y en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya, consolidando a Yucatán como una de las sedes de este importante encuentro cinematográfico.

La muestra, organizada por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Cineteca Nacional, abrió con las proyecciones de "Tus dos muertos", del mexicano Daniel Castro Zimbrón, y "Un hogar tras las rejas", de la directora surcoreana Cha Yeong-Yoon.

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El objetivo es acercar al público yucateco una selección de producciones reconocidas en festivales internacionales sin costo de entrada.

Cartelera de la Muestra Internacional de Cine en Mérida

Durante la edición 79 se proyectarán películas provenientes de México, Filipinas, Francia, Islandia, Palestina, Noruega, Corea del Sur, Alemania y Cuba, varias de ellas premiadas o seleccionadas en festivales como Cannes, Berlín y Venecia. Entre los títulos más destacados se encuentran:

Tus dos muertos – Daniel Castro Zimbrón (México)

– Daniel Castro Zimbrón (México) Un hogar tras las rejas – Cha Yeong-Yoon (Corea del Sur)

– Cha Yeong-Yoon (Corea del Sur) Cobre – Nicolás Pereda (México), con participación de Gael García Bernal

– Nicolás Pereda (México), con participación de Gael García Bernal Magallanes – Lav Diaz (Filipinas)

– Lav Diaz (Filipinas) Tardes de soledad – Albert Serra (España)

– Albert Serra (España) Resurrección – Bi Gan (China)

– Bi Gan (China) Amor (Sexo-Sueños) – Dag Johan Haugerud (Noruega)

La selección reúne propuestas de distintos géneros y estilos que reflejan la diversidad del cine contemporáneo y acercan al público a producciones de autor reconocidas internacionalmente.

¿Dónde y cuándo ver las películas gratis?

Las funciones de la 79.ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional se realizarán los jueves, viernes, sábados y domingos hasta el 9 de agosto en dos sedes de Mérida:

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Cineteca del Teatro Armando Manzanero.

Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya.

La entrada es gratuita, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar.

Durante la inauguración, la titular de Sedeculta, Patricia Martín Briceño, destacó que este programa permite que las y los yucatecos disfruten una de las selecciones cinematográficas más importantes del país sin necesidad de viajar a la Ciudad de México.

Además, recordó que recientemente la dependencia firmó un convenio con el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), mediante el cual en agosto iniciará el primer Seminario de Guion de Creación Cinematográfica, así como otros talleres especializados para fortalecer la formación de cineastas y creadores audiovisuales en Yucatán.