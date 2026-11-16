Dos jóvenes resultan lesionados tras chocar en motocicleta contra camioneta en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito registrado durante la mañana de este lunes en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen, dejó como saldo dos jóvenes lesionados y cuantiosos daños materiales, luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra la parte trasera de una camioneta que ingresaba a un taller de transmisiones. El percance ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, entre las calles 60-A y 62, donde se movilizaron ciudadanos y cuerpos de emergencia para auxiliar a los involucrados.

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De acuerdo con los primeros datos, el conductor de una camioneta Ford Freestar, color blanco, circulaba sobre dicha avenida cuando intentó ingresar a un establecimiento dedicado a la reparación de transmisiones, ubicado en esa esquina.

Una motocicleta Vento, ocupada por los dos jóvenes, se estrelló contra la parte trasera de una camioneta Ford Freestar. / Israel Lozano

Sin embargo, detrás de la unidad avanzaban dos jóvenes a bordo de una motocicleta particular marca Vento, quienes presuntamente no lograron evitar la maniobra de la camioneta y terminaron estrellándose contra la parte trasera del vehículo. Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes salieron proyectados y terminaron tendidos sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del accidente, una mujer que viajaba como pasajera en la motocicleta resultó con lesiones de consideración, principalmente en el rostro, uno de sus brazos y una pierna, además de presentar abundante sangrado, por lo que fue auxiliada inicialmente por ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones.

Su acompañante, un hombre, también presentó diversas heridas sangrantes en una mano, los hombros y las piernas, aunque sus lesiones fueron atendidas en el lugar. Posteriormente, paramédicos de Protección Civil acudieron para brindar atención prehospitalaria y trasladaron únicamente a la joven a un hospital para una valoración médica especializada.

Una mujer que viajaba como pasajera resultó con heridas graves y abundante sangrado facial y en extremidades. / Israel Lozano

Al sitio también arribaron peritos de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron información para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades. Sin embargo, debido a las circunstancias del percance, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el seguimiento legal correspondiente.

Finalmente, ambas unidades involucradas fueron remolcadas mediante una grúa al corralón municipal, mientras se realizan los procedimientos correspondientes. Pese a la magnitud del accidente y a las lesiones que presentaron los motociclistas, no se reportaron personas detenidas.

JGH