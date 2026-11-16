A sus 83 años, Irma sigue siendo partera en Hopelchén y ha ayudado a nacer a más de 500 bebés

Doña Irma Noemí Noh May, originaria de la comunidad indígena de San Bernardo Huechil, es una de las pocas parteras existentes en la región de Los Chenes, y a sus 83 años de edad aún practica esa actividad, y revela que, en 58 años con ese oficio, ha ayudado a venir al mundo a unos 500 niños, la gran mayoría en su pueblo y también de comunidades vecinas.

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Entrevistada en esta ciudad, doña Irma platicó amablemente con el reportero del Por Esto y contó parte de su historia como partera tradicional, una de las pocas mujeres longevas que aún queda en el municipio de Hopelchén y que son reconocidas por las autoridades de salud.

Reveló que nació el 3 de julio de 1943 y actualmente cuenta con 83 años de edad, de los cuales 58 ha dedicado al oficio de partera, puesto que inició con ese servicio a los 25 años de edad, cuando fue enseñada por su madre Carmela May, y ha desempeñado ese oficio con mucha responsabilidad pues se trata de ayudar a las madres a traer a sus hijos a este mundo.

Mencionó que le gustó el trabajo de partera que su madre le enseñó y se dedicó prácticamente a ello en casi 60 años, al tiempo que señaló que ella ha transmitido sus conocimientos y ha enseñado a su hija Magdalena May este bonito oficio.

A pregunta expresa de cuántos niños ha ayudado a nacer, la octogenaria destacó que a todos los habitantes de su comunidad San Bernardo Huechil con menos de 50 años de edad ella los ayudó a venir al mundo, y actualmente ese poblado tiene menos de 200 habitantes.

“Creo he ayudado a venir a este mundo a unos 500 niños, pero no solo de San Bernardo Huechil, sino también de la comunidad de Bolonchén de Rejón, pero también de los poblados de Chunyaxnic e Xcalot Akal”, agregó.

Subrayó que la gran mayoría de esos 500 niños que he ayudado a nacer, sus madres acudieron a casa de ella en la comunidad de Huechil para hacer el trabajo de parto, al tiempo que indicó que en Xcalot Akal hay también parteras, pero muchas mamás han ido mejor con ella para ver nacer a sus hijos con ella.

Añadió que actualmente ella vive en Bolonchén de Rejón, pero siempre trabaja de forma coordinada con la ayudante de la Casa de Salud de Huechil, al tiempo que indicó que, pese a su edad de 83 años de edad, aún hace el trabajo de partera y si un niño está por nacer, ella lo recibe y lo ayuda a venir al mundo.

“Me gusta mi oficio de partera, por eso aún lo practico, ya no como antes, pero sí hago ese servicio”, externó.

Dijo que ha enseñado a su hija Magdalena este oficio para conservar el legado en una tercera generación, y expresó que su hija hace trabajos de sobada, atiende los acecidos y atiende los ovarios, y cuando nace un niño con ella, le entrega al bebé y hace hetsyect, que son los nueve días de nacido.

Doña Irma dio a conocer que ella no padece diabetes ni de hipertensión, solo tiene un problema con su vista por el cual ya no ve bien, pero dice que es la edad.

JGH