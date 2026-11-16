Pedro Sánchez y Lula da Silva se reúnen en España y alertan sobre el avance de la ultraderecha

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió este lunes 16 de noviembre de 2026 a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, donde abordaron la defensa de las instituciones democráticas, el derecho internacional y los desafíos que enfrenta el multilateralismo.

Durante el encuentro, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y la cohesión social ante lo que el Ejecutivo español calificó como una "amenaza ultraderechista".

La reunión ocurrió en plena campaña electoral en España, donde se celebrarán elecciones generales el próximo 29 de noviembre, y después de la ausencia de Lula en la reciente Cumbre Iberoamericana.

¿Qué acordaron Pedro Sánchez y Lula da Silva durante su reunión?

De acuerdo con un comunicado del Gobierno español, los mandatarios intercambiaron opiniones sobre el futuro de las Naciones Unidas y la necesidad de defender las instituciones democráticas.

También revisaron la agenda bilateral y expresaron su intención de fortalecer las relaciones económicas, sociales y de cooperación entre España y Brasil.

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En sus conversaciones abordaron las políticas laborales y fiscales que promueven sus respectivos gobiernos como herramientas para mejorar las condiciones de vida de la población.

Por su parte, Lula destacó en redes sociales la importancia de mantener el diálogo y la colaboración entre ambas naciones en asuntos estratégicos de la agenda internacional.

Lula visita España en plena campaña electoral de Pedro Sánchez

La visita del mandatario brasileño se produjo a menos de dos semanas de las elecciones generales españolas, convocadas para el domingo 29 de noviembre.

Inicialmente, Lula tenía previsto participar en un acto de apoyo electoral a Sánchez, organizado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin embargo, la actividad fue cancelada debido a un problema de voz del presidente brasileño.

El encuentro institucional en La Moncloa se mantuvo conforme a lo programado.

Lula llegó a Madrid después de participar en actividades internacionales en Filipinas y tras conseguir su reelección como presidente de Brasil frente a Flávio Bolsonaro.

Querido presidente @LulaOficial, siempre es un placer recibirte en España. Nuestros países están unidos en defensa de la democracia y de la cohesión social frente a la involución. El compromiso de España y de Brasil con las Naciones Unidas y el sistema multilateral es un objetivo compartido que sigue inspirando e ilusionando. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 16, 2026

Reunión ocurre después de la Cumbre Iberoamericana

El encuentro también tuvo lugar días después de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid a principios de noviembre, a la que no asistieron Lula da Silva ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La ausencia de ambos mandatarios marcó parte de la agenda política de aquella reunión, en un contexto de diferencias entre los gobiernos de la región.

La visita de Lula permitió retomar el diálogo directo con Sánchez y reafirmar la cooperación entre Brasil y España, mientras el jefe del Gobierno español se prepara para las elecciones del 29 de noviembre.

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