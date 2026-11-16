Muere motociclista al chocar contra montículo de tierra frente a estación del Tren Maya en Candelaria

Una persona perdió la vida durante la madrugada de este domingo, luego de sufrir un accidente mientras circulaba en motocicleta sobre la avenida Primero de Julio, en el centro de la cabecera municipal.

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El hecho se registró en horas de la madrugada, justo enfrente de la estación del Tren Maya, en una zona donde actualmente se realizan trabajos de rehabilitación del acceso carretero.

De acuerdo con los primeros datos, el motociclista viajaba a bordo de una motocicleta color azul cuando se impactó contra un montículo de material que se encontraba en la zona.

Al lugar del siniestro acudieron elementos de Seguridad Pública del municipio de Candelaria y personal paramédico de esta ciudad, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Presuntamente, el motociclista falleció de manera inmediata tras el impacto con el montículo de tierra y el pavimento.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente aún deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes, de acuerdo con las investigaciones.

Llamado a la prevención

El accidente ocurrió en una zona donde se realizan trabajos de rehabilitación del acceso carretero, lo que podría haber contribuido a las condiciones del lamentable siniestro.

Las autoridades deberán determinar si existieron factores como falta de señalización, condiciones del terreno o velocidad inadecuada que pudieran haber influido en el accidente.

Este suceso se suma a una serie de accidentes fatales que han ocurrido en la región en los últimos meses y reabre la atención sobre la seguridad vial y las condiciones de las vías en construcción, por lo que los vecinos pidieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad en las zonas de obras para prevenir nuevos accidentes.

JGH