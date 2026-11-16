Reducir la velocidad vehicular, especialmente en zonas escolares, hospitales, colonias y avenidas, es una de las principales medidas para evitar muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito, advirtió René Flores Ayora durante la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, realizada en el Monumento a la Patria.

La gravedad del problema se refleja en los 218 fallecidos en vialidades de Yucatán en 2026, de acuerdo con el recuento del especialista hasta el 13 de noviembre. De ellos, 113 eran motociclistas, 30 conductores, 29 peatones, 28 acompañantes y 17 ciclistas.

Flores Ayora advirtió que el número real podría superar las 375 víctimas, debido a que algunas personas lesionadas fallecen horas, días o semanas después y no siempre quedan incorporadas en las estadísticas iniciales.

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Durante la concentración, el especialista recordó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece límites de 20 kilómetros por hora en zonas escolares y hospitales; 30 en el Centro de Mérida y colonias; 50 en avenidas y vías laterales del Periférico, y 80 en sus carriles centrales.

Destacó que circular a velocidades menores puede reducir considerablemente el riesgo de muerte, particularmente entre peatones, ciclistas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

En el encuentro, Everardo Flores, presidente de Cicloturixes A.C., advirtió que Yucatán registra alrededor de 40 ciclistas fallecidos al año, casi tres por mes, y sostuvo que la entidad se encuentra entre las primeras del país por la incidencia de estas muertes en relación con su población.

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También señaló que el Periférico de Mérida es una de las vialidades más peligrosas de México. Por ello, exigió a las autoridades federales, estatales y municipales cumplir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y actualizar el reglamento de tránsito de Yucatán, que data de 2011, pues afirmó que ya es obsoleto.

El presidente de Cicloturixes consideró que las muertes viales representan un problema de salud pública que requiere políticas de prevención y no debe tolerarse como algo normal de la movilidad.

Advirtió que, sin acciones de las autoridades, las cifras podrían continuar en aumento, pese al compromiso internacional de México de reducir hasta en 50 por ciento los fallecimientos por siniestros de tránsito.